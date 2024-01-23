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新北三峽護膚店涉詐騙逾4千萬元 百餘人受害

中央社／ 新北23日電

國民黨新北市議員林金結（後左2）、林國春（後左3）23日舉行「投資詐騙層出不窮 護膚消費變貸款人頭」記者會，多名被害人到場陳情，涉詐騙金額逾新台幣4000萬元。中央社
國民黨新北市議員林金結（後左2）、林國春（後左3）23日舉行「投資詐騙層出不窮 護膚消費變貸款人頭」記者會，多名被害人到場陳情，涉詐騙金額逾新台幣4000萬元。中央社

國民黨新北市議員林金結林國春今天召開「投資詐騙層出不窮護膚消費變貸款人頭」記者會，多名被害人到場陳情。林金結表示，受害人可能逾150人，涉詐騙金額逾4000萬元。

林金結及林國春今天於新北市議會召開記者會，會中邀請新北市政府消保官鍾佳儒、三峽警分局偵查隊副隊長謝銘鴻、律師黃世瑋及三峽區中埔里長翁聖濰等人與會。

現場多名被害人指出，購買課程卻遭冒用個資向融資公司貸款，還有被害人稱不知被冒貸，貸款文件中還遭代簽名，受害金額從超過新台幣800萬元到50萬元不等，讓他們遭融資公司催繳而擔心害怕。

林金結表示，這起欺詐案，類型包括被害人不知道被辦貸款，直到收到支付命令才知曉；或是投資詐術，欺騙受害人辦理貸款；還有購買課程分期付款，卻將不同文件塞入，讓受害人簽下信貸文件；現金預繳課程卻未使用到課程，店家就不見了，求償無門。

他指出，全案已超過150人受害，其中近30人難以舉證，有120餘人提出受害證據，遭詐騙金額已累計超過4000萬元，其中還未計入以現金購買課程但1次都還沒有消費或者僅消費若干課程的受害人。

另有被害人表示，自己是中低收入戶，卻也遭冒貸，如今帳戶成了警示戶，很多補助都不能領取，生活都陷困境，不知道該怎麼辦。

林國春建議，為避免有些人認為是消費爭議而未報案，進而影響自身求償權利，他希望所有被害人都要去報案，取得報案證明單，才能有一覽表移送地檢署偵辦，同時也要成立自救會。

他指出，為避免中低收入戶無法領取補助而生活陷困境，被害人可向檢警申請解除警示戶，否則中低收入戶可能連過年都沒辦法過。

謝銘鴻表示，三峽警分局已接獲報案，由於受害人數眾多，後續將報請檢方偵辦，希望短期內能把犯嫌查緝到案。

林金結 林國春

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