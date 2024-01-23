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別想跑！停公有停車格兩天...取車發現被撞 中警揪肇事貨車

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在月初時要取停在路邊公有停車格的轎車，在洗車時發現車尾受損，懷疑是停放在公有停車格時被撞，黃男向警方報案，因黃在該停車格停了2天，警員因此調閱2天的監視器，查出是一輛貨車在起步時，撞到黃男轎車，全案通知涉案的李男到案後，依違反道交條例告發。

第五警分局交通分隊警員吳政哲在11日下午3時許，接獲黃姓男子（34歲）報稱，他的轎車停在北屯區軍功里軍福十八路的公有停車格，取車時未發現轎車有被撞，直至替愛車洗車時，才發現車尾受損，懷疑是停在公有停車格兩天時間遭人碰撞，希望警方查明。

警員調閱2天的監視器畫面後發現，案發時有貨車停在黃男的車後，在今年1月9日上午7時左右，該貨車在起步時，撞到前方的黃男轎車，導致整輛車晃動，經鎖定該車特徵，透過車號，通知該輛貨車的駕駛李男（56歲）到案說明。

李男在本月19日才到警局，他解釋，當時前方白色轎車「停得太近、很難開出來」。

警方指出，監視器畫面顯示李男的車確實撞到黃男的車，而且整輛白色轎車都晃動，讓李男百口莫辯，全案警詢後依違反道交條例告發。

第五警分局提醒，發生碰撞情況時切勿逕自離去，要特別注意周邊車輛狀況，即時報警，待警方到場記錄處置，之後再選擇自行和解或交由保險公司處理，但仍需具備基本的報案觀念。春節將至，民眾出遊或聚餐應遵守交通規則，保持耐心、養足精神駕駛，千萬勿酒後駕車，危害自身與其他用路人安全。

台中市黃姓男子11日取車時，發現停在公有停車格的愛車遭人碰撞，黃報警後，警方查出肇事逃逸的李姓男子，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子11日取車時，發現停在公有停車格的愛車遭人碰撞，黃報警後，警方查出肇事逃逸的李姓男子，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子11日取車時，發現停在公有停車格的愛車遭人碰撞，黃報警後，警方查出肇事逃逸的李姓男子，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子11日取車時，發現停在公有停車格的愛車遭人碰撞，黃報警後，警方查出肇事逃逸的李姓男子，依法告發。記者陳宏睿／翻攝

監視器 特徵

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