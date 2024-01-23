頂寒流低溫埋伏6小時 海巡取締違規捕龍蝦
海巡署第13岸巡隊昨晚接獲通報，富山漁業資源保護區有違規採捕。海巡冒著低溫，在海邊守候6小時，取締男子違規捕龍蝦等水產動物。
海巡署東部分署第13岸巡隊今天發布新聞稿表示，22日晚上10時許接獲通報，台東富山漁業資源保護區疑似有違規採捕情事，立即派員查察，在寒風中埋伏守候6小時，成功取締1名男子違規採捕龍蝦等各式水產動物。
第13岸巡隊表示，昨晚岸巡人員趕到海邊後，使用熱顯像儀發現保育區內疑似有民眾違規採捕，即展開埋伏蒐證。於今天凌晨4時15分確認有男子違規事實明確且返回岸際時取締。現場查獲違規採捕漁獲計蠑螺、龍蝦、螃蟹及各式水產動物等，將依違反漁業法函送台東縣政府裁處。
第13岸巡隊呼籲，為確保海洋資源永續發展，請民眾遵守漁業資源保育區規範，違反漁業法規定，最高可處新台幣15萬元罰緩，提醒民眾千萬不要以身試法；如有民眾於岸際發現相關不法情事, 可撥打海巡署118免費服務專線。
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