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超強寒流襲台！桃園43歲男騎士突倒路邊猝死 「機車還發動中」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市消防局昨晚獲報大園區發生一名男騎士倒在路邊，附近住戶見狀嚇得報警，但救護人員到場時男子已明顯身亡，死因是否是低溫造成待釐清。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局昨晚獲報大園區發生一名男騎士倒在路邊，附近住戶見狀嚇得報警，但救護人員到場時男子已明顯身亡，死因是否是低溫造成待釐清。記者周嘉茹／翻攝

全台冷颼颼，中央氣象署針對全台發布低溫特報。桃園市消防局昨晚獲報大園區發生一名男騎士倒在路邊，附近住戶見狀嚇得報警，但救護人員到場時男子已明顯身亡，死因是否是低溫造成待釐清。

超強寒流來襲，中央氣象署指出，今明各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率，高雄以北、東半部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫，連江縣有2度以下或持續6度左右或以下低溫發生的機率，請注意防範。

桃園市消防局指出，昨晚接獲民眾報案，大園區發生一名43歲男騎士倒在民宅路邊，當時住戶到住家1樓飲水，發現外頭有亮燈，察覺有異便確認監視器畫面，結果看到男騎士倒在路邊，機車還在發動中，嚇得趕緊報警。

然而救護人員到場時男子已明顯身亡未送醫。據了解，男騎士幾天前曾因心臟不適，在家人陪同下到醫院就診拿藥，昨晚正要去上夜班，卻在路上發生不幸，真正死因是否是低溫造成，有待進一步釐清。

桃園 氣象署

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