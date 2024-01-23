最強寒流來襲南投3人OHCA 心血管、三高患者加強保暖

寒流來襲，南投縣社勞處訪視街友，安排友善旅館入住避寒。圖／南投縣政府提供

入冬最強寒流發威，台灣山區出現雪國美景，但低溫也讓全台凍成冰番薯，南投縣消防局統計，從昨天晚間至今天上午，南投縣共有3人非創傷送醫OHCA（到院無呼吸心跳），這波寒流尚未減弱，醫師提醒民眾注意保暖，心血管和三高患者避免出入溫差過大場所，減少誘發急症機率。

南投縣消防局統計，昨天晚間到今天上午10時，共有3人到院前無呼吸心跳， 一人在名間鄉，分別80歲張姓老太太和63歲陳姓男子，竹山鎮一人是70歲陳姓男子。其中63歲陳姓男子，有腦血管、心肺功能還有慢性腎臟疾病，經過急救依舊不治。

氣象署預報，這波寒流今明兩天威力最強，後天開始氣溫回暖，但各地仍屬於濕冷，在家或外出都應注意保暖，尤其長輩、心血管疾病及三高等者更要注意。

南投醫院提醒，家中有長者的民眾，要多關心長輩健康，注意保暖。尤其是有心血管疾病、腦血管疾病，糖尿病及肝腎疾病等患者，更要注意基本保暖，避免進出溫差大的環境，同時按時服藥，定期量測血壓、血糖，保持作息正常，控制飲食，降低急症發作機率，如身體不適，應盡速就醫。