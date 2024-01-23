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入冬來最強寒流來襲！ 台南1天內科OHCA11人

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

強寒流來襲，台南地區氣溫陡降，根據消防局統計，台南市從昨天早上8點到今天早上8點，共有11 人疑因內科OHCA送醫，
強寒流來襲，台南地區氣溫陡降，根據消防局統計，台南市從昨天早上8點到今天早上8點，共有11 人疑因內科OHCA送醫，

入冬以來最強寒流來襲，台南地區氣溫陡降，根據消防局統計，台南市從昨天早上8點到今天早上8點，共有11人疑因內科OHCA(到院前心肺功能停止)，分別是3女8男，年齡分布45歲至92歲4人。11人中有4人送醫，到院後均無恢復心跳送醫，另外7人家屬拒絕送醫。

台南市消防局提醒市民，雖然無法判定是否因天氣因素失去呼吸心跳，仍提醒家中長者注意保暖，尤其有心血管疾病患者及敏感族群請務必準備保暖用具，避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，並注意燃氣熱水器使用安全保持通風。

中央氣象署說，23日、24日受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今天至明天高雄以北、東半部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫，連江縣有2度以下或持續6度左右或以下低溫發生的機率，請民眾注意防範。

台南 保暖 低溫

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