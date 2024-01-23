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台中最低溫僅5度 消防局：11人無生命跡象送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

低溫來襲，台中市消防局在22日接獲11人無生命跡象送醫。圖／本報資料照
低溫來襲，台中市消防局在22日接獲11人無生命跡象送醫。圖／本報資料照

氣象署發布低溫特報，今天台中市長盧秀燕主持會議時提到，台中市平面最低溫有達攝氏5度，社會局已啟動街友關懷，台中市消防局統計，昨天零時至24時接獲通報有疾病無生命跡象需送醫的案件，有11人，但是否為低溫造成死亡，需要後續相關單位釐清。

台中市消防局表示，氣溫急速下降，根據勤指中心的統計，昨天零時至24時為止，接獲通報疾病OHCA（無呼吸心跳）的案件有11人，其中最低年齡為30歲，其餘介於30至79歲之間，但是否因低溫造成死亡，原因仍待相關醫療單位釐清。

台中市長盧秀燕今天主持會議時提到，全市平面最低溫來到攝氏5度，梨山是攝氏2度，下午還會再低，因學校放寒假，但托兒所因應需求仍有開放，幼托與機關是否放低溫假，由區公所決定。市府社會局連3天啟動街友低溫關懷，同意避寒新增3人，有兩人身體不適號送醫，另提供熱食及避難處。

市府社會局已連續3天啟動街友低關懷，全市登記有282人，收容65人，昨同意避寒新增3人，社會局與警方訪視80人，2人不適送醫，提供83份熱食、禦寒356人次。

社會局指出，氣象署發布低溫特報，台中市是橙色燈號（非常寒冷）區域，22日至24日氣溫有10度以下的機率。社會局連續3天啟動低溫關懷，遊民小組昨晚間至車站和公園等街友露宿區域發放禦寒物資，友發現2名街疑似失溫身體不適，立即通報119協助送醫治療。

街友

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