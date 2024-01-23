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媽要繼續打羽球他不想 台中國小童深夜流浪街頭警來助
台中市一名讀國小的12歲男童在20日晚間與母親出門打羽球，未料男童因不想打球，與母親爭吵後，負氣離開球場，警方在事隔5小時後，接獲民眾通報，有男童深夜在街頭遊蕩，警方前往詢問才知內情，趕緊先買些食物讓男童填肚子，接著聯絡男童母親，將男童送返家。
第五分局北屯所警員李孟宏、李偉誠20日深夜11時許獲報，北屯區太原路、國校巷的超商內有一名兒童深夜獨自坐在店內，需要協助。
警方趕到現場，發現12歲男童獨自坐在超商，為避免男童抗拒，警員蹲下與男童對話，保持友善的互動。考慮到男童可能還未進食，還買了些食物讓男童先填飽肚子。
在警員耐心詢問下，男童提供個人資料，還說因為當天晚間6時許，與母親一同出門打羽球，因他不想繼續打，但母親還要繼續，他跟母親吵了一架後，就氣得離開球場。
警方得知原委後，趕緊聯絡男童母親，避免她繼續四處搜尋兒子，也協助將男童安全送回家中。
警方抵達男童住處時，男的母親對員警表達了深深的謝意，直說兒子失聯讓她很焦慮，直到接到警方的電話才鬆了口氣。
員警也建議母親要與小孩多做溝通，避免類似情況再次發生。
第五警分局呼籲，農曆新年將至，家長如有外出應注意小孩行向，勿讓孩童離開自己視線，避免走失，如不慎走失，應向警方報案進行協尋。此外，如有外出應注意家中財物，也可向警方申請舉家外出居住安全維護的服務。
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