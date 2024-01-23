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債務糾紛爆街頭衝突 高雄男深夜遭4債主球棒追打
高雄朱姓男子和謝姓男子有債務糾紛，今凌晨1時許，謝男要朱男至鼓山區銘傳路談判，但朱男一抵達就遭謝男等4人追打，警方獲報後出動快打部隊，迅速逮捕在場多人，謝男一方同夥車上還被搜出K他命，全案依妨害秩序、傷害、竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
鼓山分局今凌晨1時許接獲報案，指鼓山區銘傳路有打架糾紛，立即派遣快打部隊前往，當場逮捕4名涉案犯嫌。
警方調查，41歲朱姓男子接到28歲謝姓男子邀約，至銘傳路商談債務問題，朱男到達相約地點時，謝男一方則由駱姓同夥駕車載鄭姓男子(29歲)、高姓男子(28歲)到場。
駱男等人一到現場，隨即與謝男追打朱男，衝突直到員警抵達後才結束，警方從謝、鄭2人身上查獲做案用球棒2支，另於駱男的汽車內查獲兩面失竊車牌及K盤兩個。
朱男現場經救護人員包紮後無大礙。經了解，朱男與駱男等4人為前同事及朋友關係，雙方因有債務糾紛，才相約至上述地點談判，未料雙方見面後就發生衝突，全案警詢後依妨害秩序、傷害、竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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