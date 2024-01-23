太冷了！彰化縣1天54人送醫 2人到院無呼吸心跳

這波寒流來襲，氣溫驟降，彰化縣消防局統計從昨天上午8時到今天上午8時為止24小時，計有54件急病救護案件 ，其中2人送醫到院無呼吸心跳，彰化縣消防局表示，氣溫驟降會增加慢性疾患發作或有惡化的風險，呼籲老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，要注意保暖。

彰化縣消防局統計，這2例非創傷性送醫OHCA（到院無呼吸及心跳）中，分別是二林鎮一名93歲老婦人，及埔鹽鄉一名73歲男子。這波寒流與上月下旬那波寒流共5人送醫不治相比，人數相對減少，消防局研判與相關單位宣導有關，但依中央氣象署預報，這波寒流仍會持續到周四，民眾仍不可掉以輕心。

彰化縣消防局建議，老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。