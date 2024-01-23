無脆弱家庭通報 上學也沒有異狀

高雄驚傳年輕父母與三名幼子陳屍租屋處悲劇，經查該家庭並無保護及脆弱家庭通報紀錄，也非列管個案；高雄市社會局表示，會透過各種管道篩選可能的隱性高風險家庭，主動關懷，若民眾發現社區有類似家庭個案，也可主動協助通報。

高雄市社會局副局長葉玉如說，市府會依據人口資料，就經濟、年齡、身心障礙、照顧負荷等條件篩選家庭，由社工或社區鄰里人員主動到宅關懷，也會配合工務局到老舊住宅訪視關懷弱勢；民眾若發現高風險家庭也可主動通報。

另對高風險孕產婦、幼兒未定期施打預防針或新生兒登記異常等資訊，跨局處會合作列入關懷名單。

衛福部保護司副司長郭彩榕說，尚不清楚案件細節，高雄市社會局已進入案家，協助後續喪葬事宜；呼籲民眾正向面對，碰到人生難關，勇於尋求協助。

高雄市教育局主祕歐素雯說，三名小孩中七歲哥哥就讀外縣市某國小，六歲與三歲弟弟就讀高雄市一所幼兒園大班和幼幼班。教育局已請學諮中心入園進行班級團體輔導。

幼稚園表示，小孩平時上學並無異狀，繳費、上課也都正常，家長也曾來園裡參加活動，就是一般的家庭。昨天聽見消息，大家都很錯愕。