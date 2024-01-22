不滿兄伸手向父母要錢 台中男拿球棒打爆哥哥頭送醫不治

台中市東區天乙街民宅在今晚8時許傳出兄弟鬥毆案件，游姓男子疑不滿48歲的哥哥經常伸手向父母要錢，今晚二人起口角後，在民宅客廳互毆，游男持木質球棒朝哥哥攻擊，游兄被打得頭破血流，救護人員到場時，已無生命跡象，送醫急救後，仍宣告不治，警方已逮捕游男，將依家暴殺人罪偵辦。

經查，游姓男子（45歲）在今晚8時許，因不滿48歲哥哥經常伸手向父母要錢，二人因此在東區天乙街的住家起口角，雙方從口角衍生成肢體衝突，當場把客廳弄得天翻地覆，客廳桌椅因二人爭執而翻覆，游男後來持木棍朝哥哥頭部攻擊，當場把游男胞兄頭部打破，血流如注。

信義消防分隊獲報到場時，游男胞兄已無生命跡象，經送往台中醫院急救後，仍因顱內出血，在今晚9時10分宣告不治。