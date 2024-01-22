影／鶯歌建築工地兼營天九牌賭場 天黑不開工就開賭

新北市鶯歌區某建築工地的水電包商，把地下室空間拿來經營天九牌賭場，甚至搬來電動麻將桌，平日天黑之後或周末假日，不開工就開賭，警方昨晚衝進逮捕15人，其中1人還是逃逸11年的越南失聯移工。

隨著捷運三鶯線開發，位於鶯歌區西北方與桃園市交界的鳳鳴重劃區，目前有許多建案正在施工，龍五路上1處大樓工地昨天被警方發現，明明是星期天休息日，卻有男男女女頻繁進出，還有人送食物及飲料到場。

三峽警分局鳳鳴派出所昨晚6時許，由副所長張家和率隊摸黑衝進毛胚地下停車場，繞過幾個轉角頓時燈火通明，十幾名賭客圍在隔間內桌邊賭天九牌，或在隔壁打麻將，全被喝令蹲下交出賭資。

經查現場是由51歲李姓水電包商負責經營，只要天黑下班及周休假日沒開工，就把周邊工地包括水電、泥作等各類工人和他們的親朋好友找來賭錢，昨天現場共查扣賭資61萬餘元、抽頭金8千元。

14名賭客之中，有1名40歲阮姓越南籍移工，11年前就從彰化的工廠逃逸失聯，昨天不但輸光身上6千元，還將被罰款9千元、解送到移民署安排遣返，還有1名44歲葉姓男子攜帶K他命毒品1.45公克。