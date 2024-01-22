獨／檢警追高雄一家五口陳屍案 發現曾開車自撞釀火燒

高雄市林姓男子和袁姓妻子昨晚與3名稚齡兒子陳屍7坪出租套房，家屬懷疑2人不堪經濟重負；警方追查發現，林男本月20日上午7時許，就曾開車在旗津一帶自撞車禍，整輛車起火燃燒，幸車上1家5口僅受輕傷，送醫無礙，但回家2天後卻傳出憾事。

新興分局中山派出所員警於昨晚22時39分接獲袁姓女子（28歲）女同事報案，指稱袁女人一直聯絡不上，2天沒上班，電話也沒接。

警消前往袁女出租套房查看，按鈴均無人應門，破門進入後，聞到套房內傳出屍臭味，驚見袁女和林姓丈夫（28歲）及3歲、6歲和7歲稚齡兒子，5人躺在1張床上均已明顯死亡。

今檢警相驗時，林男、袁女親屬相互攙扶哭癱，令人鼻酸，檢警初驗認無外力介入，但女方家屬有意見，決定周四複驗。

據了解，本月19日深夜，林男開車載全家到旗津散心，隔天一早7時許啟程返家，在旗津三路自撞路燈桿，車上5人下車僅受輕傷，但撞擊力道大，整輛轎車陷入火海。

林男供稱精神不濟沒睡飽未注意路況，全家人送醫後無大礙自行出院。

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