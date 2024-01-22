快訊

只有5個營業日！龍年新鈔兌換8銀行開跑 百元鈔每人百張為限

獨／美RC-135電偵機在我空域偵查不避嫌 首被民眾目擊留影

獨／高雄特斯拉違規併排臨停 擦撞女騎士摔車害死3歲兒

氣溫驟降奪命？基隆警員未值勤 女兒驚見倒在浴室送醫不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警二分局和一路派出所龔姓警員，今天未到派出所與同事交接勤務，不久接到龔的女兒通知，發現龔員倒臥住家浴室，消防局送醫急救未能救回性命。龔員曾對同事說血壓較高，不排除氣溫驟降導致發生意外，警方已報請檢察官相驗，釐清死因。

據了解，50多歲龔員上午應到派出所值勤，但時間到了，卻未出現在派出所，打龔的電話沒有人接聽，接著接到龔的女兒打電話到派出所，表示聽到她的父親手機鈴聲一直響，覺得異常，前往浴室查看，發現他倒在浴室內，趕緊打119求救，並同步通知警方。

消防局救護人員到場時，龔員已無呼吸心跳，送往醫院急救未能救回，醫師在上午9點45分宣告死亡。警二分局督察組長、和一所長等人前往慰問家屬，提供協助。龔員死亡原因，待檢察官相驗釐清。

基隆市警二分局和一路派出所龔姓警員，今天在住家浴室昏倒送醫不治，死因待檢察官相驗釐清。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局和一路派出所龔姓警員，今天在住家浴室昏倒送醫不治，死因待檢察官相驗釐清。記者邱瑞杰／翻攝

浴室

延伸閱讀

基隆東岸廣場經營糾紛 市府聲明譏沒得標情緒宣洩 NET主富服裝冷回6字

基隆催生「微風東岸」NET質疑標案涉違法將打法律戰 市府：依法行政

台中民宅傳一氧化碳中毒？警消急救人發現是「烏龍」

居家必備浴室靠山新登場！即放即用秒速清潔 輕鬆攔截浴室落髮

相關新聞

影／機車嚴重變形…女騎士遭高速追撞亡 他肇逃酒測值超高

桃園市一名25歲古姓女子日前騎車行經大園區大觀路，一輛小客車行駛在她後方，卻不明原因突然踩油門加速，高速追撞古女，造成古...

獨／高雄特斯拉違規併排臨停 擦撞女騎士摔車害死3歲兒

馮姓女子18日下午駕駛特斯拉轎車，在高雄市光華一路併排臨停，剛好騎機車搭載3歲兒子的楊姓女子行經該處，特斯拉車頭擦撞楊的...

基隆警員未到派出所執勤 女兒驚見他倒在浴室 送醫不治

基隆市警二分局和一路派出所龔姓警員，今天未到派出所與同事交接勤務，不久接到龔的女兒通知，發現龔員倒臥住家浴室，消防局送醫...

高雄一家五口陳屍家中「過去無通報紀錄」 社會局回應了

高雄市七賢二路某處公寓4樓昨晚發生一家5口陳屍屋內憾事，據悉女屋主有經濟壓力，同事昨晚聯繫不上對方後報警，警方破門後發現...

高雄1家5口疑經濟壓力走上絕路 國民黨發言人林家興籲重畫貧窮線

高雄市昨深夜驚傳一家5口陳屍租屋處，雙方父母今晨悲痛認屍時，透露夫妻倆被經濟壓得喘不過氣。國民黨發言人林家興說，雖然民進...

影／工人為引導車輛私自攔路擋車 被按喇叭卻耍流氓

新北市三重區某建築工地，昨天有1名工人為了引導工地內的車輛駛出，直接站到街上擋車，被按喇叭卻開始耍流氓，連續狠嗆：不然你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。