氣溫驟降奪命？基隆警員未值勤 女兒驚見倒在浴室送醫不治

基隆市警二分局和一路派出所龔姓警員，今天未到派出所與同事交接勤務，不久接到龔的女兒通知，發現龔員倒臥住家浴室，消防局送醫急救未能救回性命。龔員曾對同事說血壓較高，不排除氣溫驟降導致發生意外，警方已報請檢察官相驗，釐清死因。

據了解，50多歲龔員上午應到派出所值勤，但時間到了，卻未出現在派出所，打龔的電話沒有人接聽，接著接到龔的女兒打電話到派出所，表示聽到她的父親手機鈴聲一直響，覺得異常，前往浴室查看，發現他倒在浴室內，趕緊打119求救，並同步通知警方。