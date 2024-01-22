快訊

只有5個營業日！龍年新鈔兌換8銀行開跑 百元鈔每人百張為限

獨／美RC-135電偵機在我空域偵查不避嫌 首被民眾目擊留影

獨／高雄特斯拉違規併排臨停 擦撞女騎士摔車害死3歲兒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／高雄特斯拉違規併排臨停 擦撞女騎士摔車害死3歲兒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

楊姓女子18日下午駕駛特斯拉轎車，在高雄市光華一路併排臨停，剛好騎機車搭載3歲兒子的馮姓女子行經該處，特斯拉車頭擦撞馮的機車車尾，導致站在踏板上的幼兒摔倒重傷，送醫搶救4天，昨宣告不治；馮女今在親友陪同下，悲傷參與愛兒相驗；併排臨停釀禍的楊女被警方依過失致死罪函送偵辦。

根據了解，該起車禍發生在18日上午近9時許，當時駕駛特斯拉轎車的楊姓女駕駛（43歲）行經光華一路，準備併排臨停下車買東西，剛好馮姓女子（23歲）騎機車搭載3歲幼兒經過該處。

楊女的特斯拉車頭擦撞前方馮女機車車尾，導致馮重心不穩，當場連人帶車摔倒，站在機車踏板上的兒子重摔倒地，當場昏迷不醒，馮女則手腳擦挫傷。

事發後，警方到場處理，對楊、馮二人施以酒測，雙方均無酒駕行為；但馮女的兒子因傷重送醫治療，搶救拖延至4天後，昨宣告不治。

檢警今對馮女兒子進行死因相驗，馮在親友陪同下，神情哀戚參與愛兒相驗；據了解，馮的兒子死因為內出血，併排臨停釀禍的馮女，警詢後，被依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方另對楊女併排臨停違規行為，處以300元以上600元以下罰鍰；另馮女因未讓幼兒戴上安全帽，且站立在機車前踏板處，分別被警方依違反道交罰條例第31條第6項規定處以500元罰鍰，及第31條5項規定「機車附載人員或物品未依規定」，處以300元以上600元以下罰鍰。

馮姓女子18日下午騎機車載3歲幼兒行經高雄市光華一路，駕駛特斯拉的楊姓女子併排臨停時，車頭擦撞馮的機車，導致男童倒地後，因傷重，搶救4天不治。記者石秀華／翻攝
馮姓女子18日下午騎機車載3歲幼兒行經高雄市光華一路，駕駛特斯拉的楊姓女子併排臨停時，車頭擦撞馮的機車，導致男童倒地後，因傷重，搶救4天不治。記者石秀華／翻攝
馮姓女子18日下午騎機車載3歲幼兒行經高雄市光華一路，駕駛特斯拉的楊姓女子併排臨停時，車頭擦撞馮的機車，導致男童倒地後，因傷重，搶救4天不治；馮在親友陪同下悲慟參與愛兒相驗。記者石秀華／攝影
馮姓女子18日下午騎機車載3歲幼兒行經高雄市光華一路，駕駛特斯拉的楊姓女子併排臨停時，車頭擦撞馮的機車，導致男童倒地後，因傷重，搶救4天不治；馮在親友陪同下悲慟參與愛兒相驗。記者石秀華／攝影
馮姓女子18日下午騎機車載3歲幼兒行經高雄市光華一路，駕駛特斯拉的楊姓女子併排臨停時，車頭擦撞馮的機車，導致男童倒地後，因傷重，搶救4天不治；馮在親友陪同下悲慟參與愛兒相驗。記者石秀華／攝影
馮姓女子18日下午騎機車載3歲幼兒行經高雄市光華一路，駕駛特斯拉的楊姓女子併排臨停時，車頭擦撞馮的機車，導致男童倒地後，因傷重，搶救4天不治；馮在親友陪同下悲慟參與愛兒相驗。記者石秀華／攝影
馮姓女子18日下午騎機車載3歲幼兒行經高雄市光華一路，駕駛特斯拉的楊姓女子併排臨停時，車頭擦撞馮的機車，導致男童倒地後，因傷重，搶救4天不治。記者石秀華／翻攝
馮姓女子18日下午騎機車載3歲幼兒行經高雄市光華一路，駕駛特斯拉的楊姓女子併排臨停時，車頭擦撞馮的機車，導致男童倒地後，因傷重，搶救4天不治。記者石秀華／翻攝

特斯拉 過失致死 交通違規

延伸閱讀

美國2023電動車銷售創新高！2款特斯拉合計銷量佔超過半數

影／酷寒席捲芝加哥！「電就是充不滿」街頭現電動車墳場

遭大陸經濟疲軟殃及 蘋果、特斯拉不再是安全投資標的？

比亞迪賣贏特斯拉！豪砸20億人民幣給經銷商發紅包

相關新聞

獨／高雄特斯拉違規併排臨停 擦撞女騎士摔車害死3歲兒

馮姓女子18日下午駕駛特斯拉轎車，在高雄市光華一路併排臨停，剛好騎機車搭載3歲兒子的楊姓女子行經該處，特斯拉車頭擦撞楊的...

高雄一家五口陳屍家中「過去無通報紀錄」 社會局回應了

高雄市七賢二路某處公寓4樓昨晚發生一家5口陳屍屋內憾事，據悉女屋主有經濟壓力，同事昨晚聯繫不上對方後報警，警方破門後發現...

誤把油門當煞車…轎車迴轉撞進便當店 波及2人受傷送醫

嘉義縣朴子市海通路一間便當店，今早遭轎車整輛撞進去，轎車先是在迴轉時不慎擦撞機車，駕駛疑因太過緊張，欲踩煞車卻誤踩油門，...

基隆港東岸聯外道路區間測速延長 2月1日起科技執法

基隆港東岸聯外道路（台62甲線）行車噪音引發民怨，基隆市警局運用交通部公路局補助經費，延長原有區間測速科技執法路段，並調...

高雄1家5口疑經濟壓力走上絕路 國民黨發言人林家興籲重畫貧窮線

高雄市昨深夜驚傳一家5口陳屍租屋處，雙方父母今晨悲痛認屍時，透露夫妻倆被經濟壓得喘不過氣。國民黨發言人林家興說，雖然民進...

影／工人為引導車輛私自攔路擋車 被按喇叭卻耍流氓

新北市三重區某建築工地，昨天有1名工人為了引導工地內的車輛駛出，直接站到街上擋車，被按喇叭卻開始耍流氓，連續狠嗆：不然你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。