獨／高雄特斯拉違規併排臨停 擦撞女騎士摔車害死3歲兒

楊姓女子18日下午駕駛特斯拉轎車，在高雄市光華一路併排臨停，剛好騎機車搭載3歲兒子的馮姓女子行經該處，特斯拉車頭擦撞馮的機車車尾，導致站在踏板上的幼兒摔倒重傷，送醫搶救4天，昨宣告不治；馮女今在親友陪同下，悲傷參與愛兒相驗；併排臨停釀禍的楊女被警方依過失致死罪函送偵辦。

根據了解，該起車禍發生在18日上午近9時許，當時駕駛特斯拉轎車的楊姓女駕駛（43歲）行經光華一路，準備併排臨停下車買東西，剛好馮姓女子（23歲）騎機車搭載3歲幼兒經過該處。

楊女的特斯拉車頭擦撞前方馮女機車車尾，導致馮重心不穩，當場連人帶車摔倒，站在機車踏板上的兒子重摔倒地，當場昏迷不醒，馮女則手腳擦挫傷。

事發後，警方到場處理，對楊、馮二人施以酒測，雙方均無酒駕行為；但馮女的兒子因傷重送醫治療，搶救拖延至4天後，昨宣告不治。

檢警今對馮女兒子進行死因相驗，馮在親友陪同下，神情哀戚參與愛兒相驗；據了解，馮的兒子死因為內出血，併排臨停釀禍的馮女，警詢後，被依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方另對楊女併排臨停違規行為，處以300元以上600元以下罰鍰；另馮女因未讓幼兒戴上安全帽，且站立在機車前踏板處，分別被警方依違反道交罰條例第31條第6項規定處以500元罰鍰，及第31條5項規定「機車附載人員或物品未依規定」，處以300元以上600元以下罰鍰。