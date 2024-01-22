北監懇親迎新年！收容人緊擁老父：家人把愛給我我也要
春節將至，台北監獄今舉辦「春節面對面懇親活動」，1652位家屬不畏寒冬與會，為826位收容人帶來溫暖與希望，活動為期4天，每天分成上、下午梯次，收容人與家屬久違的親情交流，面對面聊天吃茶點、握著手敘舊，甚至流下感動的眼淚，年節團圓氣氛溫馨感人，更強化了家庭的正向支持。
今年活動現場由北監「傳統書法藝術班」學員提供手寫春聯，及「彩虹技訓班」學員手折造型氣球佈置，希望家屬能開心地收下新年祝福的心意。在現場揮毫書寫春聯的收容人表示，相當感恩能參加去年剛開設的北監書法班，自己在筆墨薰陶中培養出耐心與謙和，也從參賽及獲獎過程中重拾自信、肯定自我價值；能在新年前夕學以致用，親手寫春聯送給家人，感到非常驕傲，也讓家人知道自己一直努力著，在年味濃厚的團圓氣氛中別具意義。
而北監也貼心準備拍立得相機，替每組家庭合影留念，捕捉每個幸福瞬間，現場處處可見收容人與家人親密互動，歡聲笑語不斷而洋溢溫馨氣息。一名手裡抱著女兒的王姓收容人表示，自己進來1年多，期間在工廠工作拿到獎狀，順利第一次參加面對面懇親活動，而今天抱到許久未見的4歲女兒，總覺得女兒長大了許多，看著女兒天真的笑容，內心相當感動，繼續支持自己面對苦悶的服刑歲月，期待能及早回家陪伴她的童年、看她成長。
另一名李姓收容人則緊緊握著父親的手，坦言自己4年第一次面對面懇親，看到父親和阿嬤到場相當思念，立刻就給了家人大大的擁抱；他感嘆自己這段時間成長了很多，現在努力在北監將學歷補齊，未來更能回饋社會，說「家人把愛給我，我也要把愛給家人」，讓父親和阿嬤聽了相當感動，欣慰覺得孩子長大了。
典獄長葉貞伶表示，監獄並非僅有監禁功能，辦理面對面懇親，透過家庭支持及重塑家庭關係是協助收容人在監穩定性情及順利復歸的重大助力，勉勵收容人珍惜家人無條件的愛與關懷，也感謝矯正人員全年日夜付出的悉心照料與輔導，希望所有收容人能從心改過，迎向新生。
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