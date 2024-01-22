北監懇親迎新年！收容人緊擁老父：家人把愛給我我也要

春節將至，台北監獄今舉辦「春節面對面懇親活動」，1652位家屬不畏寒冬與會，為826位收容人帶來溫暖與希望，活動為期4天，每天分成上、下午梯次，收容人與家屬久違的親情交流，面對面聊天吃茶點、握著手敘舊，甚至流下感動的眼淚，年節團圓氣氛溫馨感人，更強化了家庭的正向支持。

今年活動現場由北監「傳統書法藝術班」學員提供手寫春聯，及「彩虹技訓班」學員手折造型氣球佈置，希望家屬能開心地收下新年祝福的心意。在現場揮毫書寫春聯的收容人表示，相當感恩能參加去年剛開設的北監書法班，自己在筆墨薰陶中培養出耐心與謙和，也從參賽及獲獎過程中重拾自信、肯定自我價值；能在新年前夕學以致用，親手寫春聯送給家人，感到非常驕傲，也讓家人知道自己一直努力著，在年味濃厚的團圓氣氛中別具意義。

而北監也貼心準備拍立得相機，替每組家庭合影留念，捕捉每個幸福瞬間，現場處處可見收容人與家人親密互動，歡聲笑語不斷而洋溢溫馨氣息。一名手裡抱著女兒的王姓收容人表示，自己進來1年多，期間在工廠工作拿到獎狀，順利第一次參加面對面懇親活動，而今天抱到許久未見的4歲女兒，總覺得女兒長大了許多，看著女兒天真的笑容，內心相當感動，繼續支持自己面對苦悶的服刑歲月，期待能及早回家陪伴她的童年、看她成長。

另一名李姓收容人則緊緊握著父親的手，坦言自己4年第一次面對面懇親，看到父親和阿嬤到場相當思念，立刻就給了家人大大的擁抱；他感嘆自己這段時間成長了很多，現在努力在北監將學歷補齊，未來更能回饋社會，說「家人把愛給我，我也要把愛給家人」，讓父親和阿嬤聽了相當感動，欣慰覺得孩子長大了。