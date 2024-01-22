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影／工人為引導車輛私自攔路擋車 被按喇叭卻耍流氓

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區某建築工地，昨天有1名工人為了引導工地內的車輛駛出，直接站到街上擋車，被按喇叭卻開始耍流氓，連續狠嗆：「不然你撞我啊！」警方今天前往告誡工地負責人，並依妨礙交通對攔車的工人開罰1200至2400元罰鍰。

事發在昨天傍晚5點半左右，三重區六張街車多人多，路旁某建築工地有2輛轎車準備開出大門時，1名工人直接走到馬路上擋車，起初他很有禮貌連續揮手鞠躬致意，但有1輛被攔路的車輛並不樂意禮讓，爆粗口連按3聲喇叭。

這時工人惱羞成怒開始耍流氓，逼向對方車頭狠嗆：「不然你撞我啊！」後來被短暫擋路的汽車開走，事後將行車記錄影片貼上網路平台。

對此，三重警分局表示並未接獲檢舉與報案，今天由厚德派出所所長前往告誡工地負責人，請他約束工人行為，另針對攔路嗆聲的工人，因無權指揮交通卻私自於道路上攔阻人、車通行，依違反道路交通管理處罰條例第82條認定他妨礙交通，開罰1200至2400元罰鍰。

工人為讓自己工地的車輛駛出，私自到馬路上攔車擋路，被按喇叭抗議卻開始耍流氓狠嗆：不然你撞我啊！圖／翻攝社會事新聞影音
工人為讓自己工地的車輛駛出，私自到馬路上攔車擋路，被按喇叭抗議卻開始耍流氓狠嗆：不然你撞我啊！圖／翻攝社會事新聞影音
工人私自到馬路上攔車，被按喇叭抗議卻開始耍流氓嗆聲，且索性直接擋在對方車頭。圖／翻攝社會事新聞影音
工人私自到馬路上攔車，被按喇叭抗議卻開始耍流氓嗆聲，且索性直接擋在對方車頭。圖／翻攝社會事新聞影音

工人 建築

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