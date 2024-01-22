影／工人為引導車輛私自攔路擋車 被按喇叭卻耍流氓

新北市三重區某建築工地，昨天有1名工人為了引導工地內的車輛駛出，直接站到街上擋車，被按喇叭卻開始耍流氓，連續狠嗆：「不然你撞我啊！」警方今天前往告誡工地負責人，並依妨礙交通對攔車的工人開罰1200至2400元罰鍰。

事發在昨天傍晚5點半左右，三重區六張街車多人多，路旁某建築工地有2輛轎車準備開出大門時，1名工人直接走到馬路上擋車，起初他很有禮貌連續揮手鞠躬致意，但有1輛被攔路的車輛並不樂意禮讓，爆粗口連按3聲喇叭。

這時工人惱羞成怒開始耍流氓，逼向對方車頭狠嗆：「不然你撞我啊！」後來被短暫擋路的汽車開走，事後將行車記錄影片貼上網路平台。