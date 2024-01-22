尋下酒菜私闖魚塭「現撈」 警逮捕4嫌3男竟是泰國人
4名男子飲酒作樂缺下酒菜，竟私闖路旁「現撈」，警方趕至逮捕4嫌，其中3嫌竟是以觀光名義滯台打零工泰國籍男子，警詢後4人依加重竊盜罪移送南署及移民署南市專勤隊偵辦。
這起特殊竊案發生在本月19日中午，南市學甲警分局接獲報案魚塭主人報案，稱位於學甲區三慶里的私人魚塭有4名男子闖入持漁網大肆捕撈。
宅港派出所巡佐王福得及警員林伯儒、林耘德前往，發現4名男子共乘一部小貨車並持八卦網「現撈」十多尾魚。
警方進一步調查，其中3名分別為20多歲及2名均40多歲為泰籍男子，當初均是以觀光名義來台，入境後打零工，滯台3個月至1年不等，另名為46歲台籍友人陳男。
警方調查，陳男等4人工作放假後當時正飲酒作樂，因缺下酒菜，靈機一動闖入私人魚塭撈捕魚類，警詢後依法送辦。
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