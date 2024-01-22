快訊

國會選舉隱形的關鍵一票...陳超明力挺韓江配 對於藍白合議題這麼說

長榮航機師取得罷工權！部分旅行不便險保單即刻起不賠

尋下酒菜私闖魚塭「現撈」 警逮捕4嫌3男竟是泰國人

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

4名男子飲酒作樂缺下酒菜，竟私闖路旁「現撈」，警方趕至逮捕4嫌，其中3嫌竟是以觀光名義滯台打零工泰國籍男子，警詢後4人依加重竊盜罪移送南署及移民署南市專勤隊偵辦。

這起特殊竊案發生在本月19日中午，南市學甲警分局接獲報案魚塭主人報案，稱位於學甲區三慶里的私人魚塭有4名男子闖入持漁網大肆捕撈。

宅港派出所巡佐王福得及警員林伯儒、林耘德前往，發現4名男子共乘一部小貨車並持八卦網「現撈」十多尾魚。

警方進一步調查，其中3名分別為20多歲及2名均40多歲為泰籍男子，當初均是以觀光名義來台，入境後打零工，滯台3個月至1年不等，另名為46歲台籍友人陳男。

警方調查，陳男等4人工作放假後當時正飲酒作樂，因缺下酒菜，靈機一動闖入私人魚塭撈捕魚類，警詢後依法送辦。

台南學甲魚塭遭外人闖入撈捕，警趕至逮捕4嫌，3人為泰籍男子。記者謝進盛／翻攝
台南學甲魚塭遭外人闖入撈捕，警趕至逮捕4嫌，3人為泰籍男子。記者謝進盛／翻攝
台南學甲魚塭遭外人闖入撈捕，警趕至逮捕4嫌，查扣漁網及所撈捕的魚。記者謝進盛／翻攝
台南學甲魚塭遭外人闖入撈捕，警趕至逮捕4嫌，查扣漁網及所撈捕的魚。記者謝進盛／翻攝

移民署 魚類 泰國

延伸閱讀

寒流來襲挑戰10度以下低溫 養殖業者應做好這些事

創校逾1甲子名校大變革 南市興國高中將增設國小部

引進北部廢棄物倒中部4縣 假環保真亂倒判決出爐

雲林9大養殖區漁人熱血相挺 蘇治芬提願景：打造海口新經濟

相關新聞

高雄一家5口人倫悲劇引討論 專家：出現3行動風險高

高雄市昨深夜驚傳一家5口陳屍租屋處，雙方父母今晨悲痛認屍時，曾透露夫妻倆被經濟壓得喘不過氣，可能因此發生憾事。專家指出，...

澳籍翁轉機空檔遊桃園卻迷路 暖警伸援手獲大大擁抱

一名73歲澳洲籍男子皮爾森昨清晨自美國搭機抵達桃園機場，欲轉機前往日本，候機時卻不小心睡過頭錯過班機，男子改完機票後打算...

影／小黃遭追撞司機下車查看 公車急煞7名乘客受傷送醫

台北市大同區民權西路今發生追撞事故，朱姓騎士不慎追撞計程車，計程車任姓司機開車門下車查看，進站的公車司機見狀緊急煞車，導...

高雄一家5口窩居7坪套房發生憾事 今初驗結果出爐

高雄市林姓男子和袁姓妻子昨晚與3歲、6歲和7歲的稚齡兒子陳屍7坪出租套房，檢警今上午在市立殯儀館相驗，家屬懷疑兩人應是不...

北市鐘錶行收詐騙幣商850萬現金 反被拉鐵門拘禁...警：案情超奇葩

馮姓男子自稱是幣商，日前跟賴姓男子相約北市大安區某鐘錶行交易虛擬貨幣，佯稱「26萬顆泰達幣已經打進去」，想私吞賴850萬...

可惡！黑狗體瘦疑灌食嗆死 飼主涉虐狗還辯鄰居餵魚刺

嘉義縣家畜疾病防治所去年3月接獲通報，民雄鄉金興村民宅常有犬隻哀嚎聲，懷疑犬隻遭虐，經家畜所派員訪查，該犬隻已死亡且體態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。