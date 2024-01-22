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雨夜撐傘怪客持刀出沒永和 疑尋錯仇割機車坐墊破輪胎

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市35歲楊姓女子前天晚間騎車返家，隔天上午發現機車坐墊及輪胎遭毀損氣得報警。永和警調閱監視器發現破壞機車的48歲林姓男子疑因與前住戶發生糾紛，雖兩方陸續搬離，但林男卻持續破壞附近機車坐墊報復。警方前往林男住處詢問時林卻拒不開門，警方將傳喚林男到案說明，若拒不到案將聲請拘票拘提。

據了解，涉嫌破壞機車坐墊的48歲林姓男子，原本租住在新北市永和新生路，因曾將機車停在巷內某民宅前，遭到前住戶驅趕並表示會擋到出入通行。但林男事後發現該處仍有其他機車停放，認為前住戶私自將門口公共空間當成私人車位，雙方理論後發生口角，林男不久後搬離該處，該戶住客隨後也搬離。

但從去年開始該巷內傳出多起住戶機車坐墊、輪胎遭破壞事件，警方獲報後調閱監視器發現，犯案的男子均趁下雨天出來作案，並撐著雨傘躲避監視器拍攝。昨天清晨該名男子再度撐著雨傘持利器前往該處，破壞楊女停放在門口的機車輪胎及椅墊，楊姓女車主發現愛車遭破壞後氣得立即向警方報案。

永和分局新生派出所獲報後調閱現場及周邊監視器，並詢問附近鄰居後鎖定涉案男子就是之前曾與住戶發生糾紛的林男，警方前往林男住處詢問，但林男卻拒不開門，警方已發通知書傳喚林男到案說明，如拒不到案將聲請拘票拘提。

男子撐著傘持刀刺破機車車輪。記者黃子騰／翻攝
男子撐著傘持刀刺破機車車輪。記者黃子騰／翻攝
男子持刀破壞機車坐墊。記者黃子騰／翻攝
男子持刀破壞機車坐墊。記者黃子騰／翻攝

監視器 永和

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