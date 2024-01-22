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天九牌賭場藏匿民宅聚賭 南警連破2道鐵門逮12人
台南市1處天九牌賭場，藏匿中西區民宅深夜聚賭，南警接獲檢舉蒐證後，前天連破2道鐵門，當場查獲賭場朱姓負責人、陳姓工作把風人員及楊姓賭客10人，查扣賭資17萬餘元。警詢後朱、陳兩嫌依營利賭博罪嫌法送辦；另賭客依違反社會秩序維護法裁罰。
市警二分局接獲社區友善通報網反映，府前路某民宅夜間人等出入頻繁甚為可疑，經偵查隊派員探查，研判應有從事職業賭博情事。案經持續監控並立即聲持搜索票，本月20日凌晨結合保安警察大隊特殊任務編組警力，以迅雷不及掩耳連破兩道大門攻入查緝。
當場查獲賭場朱姓女負責人（62歲）、陳姓男把風人員（59歲）及楊姓賭客10人共12人，查扣賭資17萬餘元、抽頭金1200元及天九牌賭具、監視器主機及鏡頭等證物。警詢後，朱、陳兩嫌依涉嫌刑法賭博罪送辦；另楊姓等10名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。
警方表示，絕不容許有易衍生及破壞社會秩序職業賭場存在；並將落實「社區警政再出發」工作，廣拓社區友善通報網，積極諮詢查訪社區內暗藏不法活動，並針對職業賭場等易為幫派倚賴維生場所，持續運用各項勤務及結合「第三方警政」等積極作為來掃蕩殆盡，確維轄區治安環境。
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