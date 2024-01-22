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影／小黃遭追撞司機下車查看 公車急煞7名乘客受傷送醫
台北市大同區民權西路今發生追撞事故，朱姓騎士不慎追撞計程車，計程車任姓司機開車門下車查看，進站的公車司機見狀緊急煞車，導致車上共有7名乘客傾倒受擦挫傷，送醫救治，全案駕駛皆無酒駕。
警方指出，今天上午8時許，28歲朱姓機車騎士，沿民權西路西往東方向行駛，不慎追撞前方計程車，2車停駛後，65歲計程車司機開車門下車查看，左側車道的公車正要進站，64歲陳姓公車司機緊急煞車，導致車上7名乘客來不及反應，受有擦挫傷，分別送往馬偕、中興、台大醫院救治。
大同分局指出，全案無酒駕情勢，呼籲駕駛人「開啟車門不當而致人肇事受傷」依道路交通管理條例第56之1條，可處新台幣1200元以上，3600元以下罰鍰。
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