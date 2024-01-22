高雄一家5口人倫悲劇引討論 專家：出現3行動風險高

高雄市昨深夜驚傳一家5口陳屍租屋處，雙方父母今晨悲痛認屍時，曾透露夫妻倆被經濟壓得喘不過氣，可能因此發生憾事。專家指出，外界看來會認為，是單一事件或者時間點導致，不過像這類家庭遇到困難，往往是連續性的，如發現周遭親友出現「人生無望，不如走了算了」的念頭，甚至交代遺言、尋找地點、購置相關物品等具體行動，風險就非常高，需要馬上進行通報；平常也能適度「雞婆」，多關心身邊的人。

住在高雄市的28歲林姓男子和28歲袁姓妻子，以及3歲、6歲和7歲的稚齡兒子，一家5口昨被發現陳屍租屋處；因袁女的女性友人昨晚聯絡不到人報警，警消前往租屋公寓4樓查看，破門進屋，發現袁女和丈夫及3名稚齡幼兒躺在1張大床上明顯死亡，男女雙方父母悲痛認屍。

據了解，袁女在八大行業上班，林男則為基層勞工，2人年僅28歲就育有3名幼子，因資金周轉不靈，加上孩子的教養費重擔，2人都有銀行借貸紀錄。根據法院資料，袁女還因償還不出28萬元車貸，遭汽車公司聲請本票強制執行，林男疑也背負多筆信貸未償，有多家融資公司、銀行向法院聲請支付命令。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，外界事後看到這樣的狀況，常常會認為是單一事件或者時間點所致，但像這樣的家庭出現困難，其實是連續性的，也許一開始是生意周轉不靈，或者支出出現問題等，很多個案會先尋求親友協助，接著是銀行或信用貸款等合法管道，當危機愈來愈大，有些人會選擇地下經濟，最後難以收拾。

李俊宏表示，這類事件維持一段時間，會讓人同時面臨經濟困難和壓力，有些個案因此出現憂鬱症、情緒低落、失眠，或是本來樂於分享，卻變得不願意表達，甚至覺得人生沒有希望等，如果親友出現「人生無望，不如走了算」、「真的想要一走了之」等念頭，甚至有交代遺言、尋找地點、購置物品等具體行動，代表風險非常非常高，要馬上進行通報。

外界憂心，是否代表社會安全網沒有接住這個家庭？主管機關是否能主動介入發現？李俊宏認為，如果把脆弱家庭或高風險家庭認定標準降低，個案數就可能增加，後續就要評估社工或關懷訪視員，有沒有足夠量能介入。

李俊宏指出，從脆弱家庭到高風險家庭通報成案，需要經過一段歷程，建議民眾還是要多關心身邊的人，例如有孩子繳不起營養午餐或書籍費用，師長或其他大人主動關心、提出相關通報，孩子就能得到協助，希望能把這類善意擴大。

李俊宏表示，針對有經濟困難的家庭，有時候親友能提供的幫助有限，不過政府其實有相關法規可以協助，只是在碰到這些問題當下，不見得知道如何尋求協助，不管經濟或者情緒困難，能提供幫助的主管機關應該要多加宣導，讓民眾可以了解要撥打哪支專線、如何尋求協助。

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