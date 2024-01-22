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影／為何這麼拚？越南移工躲警察捨命逃跑 機車也不要了
新北市IKEA新莊店後方，前天有人開車看到警察追機車，結果騎士竟然半路棄車，徒步攀爬堤防逃跑，警員也扔下機車追去，令人好奇到底啥狀況？原來只是闖紅燈，車主是越南移工。目擊者將行車影像貼上網，忍不住想問：機車有牌照，這樣跑得掉嗎？
新莊警分局說明，福營派出所警員前天下午4時許路過瓊林路、環漢路口，看見1輛機車闖紅燈，立刻鳴笛尾隨示意停車受檢，未料對方加速逃逸，沿著環漢路往前衝，騎了將近三公里到IKEA後方，發現前面車多檔路。
騎士直接棄車攀爬堤防徒步逃逸，員警也扔下機車追去，未料他越過堤頂又往下衝向大漢溪畔。由於堤外還有馬路車速通常都很快，員警顧及雙方安全，未再緊追跟進，看著他衝進河岸樹叢裡。
警方事後從牌照查出車主是25歲越南籍合法移工，檢視車內沒有任何違禁品，想不透為何這麼拚命逃跑。後續將通知車主到案說明，原本只是闖紅燈可罰1800元以上5400元以下罰鍰，變成還要加罰拒絕受檢逃逸最高3萬元、危險駕駛最高3萬6千元。
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