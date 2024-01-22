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雨衣男半夜持刀搶超商不成默默跑了..礁溪警方火速逮人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

熱鬧繁華的宜蘭礁溪鄉商圈昨天半夜出現一名頭戴安全帽的雨衣男，闖進超商走了一圈沒買東西，竟持刀到櫃台恐嚇交付店內財物，女店員臨危不亂，拿起手機報警，男子不發一語就默默跑掉，警方調閱監視器發現林男涉重嫌，把人拘提到案送辦。

經查，49歲林姓男子是礁溪鄉人，平常務農收入不多，供稱因為缺錢花用，坦承伺機搶超商。警方發現，林男並不像一般搶嫌犯大聲斥喝搶錢，而是沒有搶到一毛錢就走人，且對於犯案細節也交代不清，全案依恐嚇取財罪嫌移送宜蘭地檢察署偵辦，檢方要求限制其住居，未聲押。

礁溪警於昨天凌晨2點多接獲報案，經專案小組調閱監視器發現犯嫌騎乘重型機車至附近停放後，徒步前往案發超商，先假意購物巡視周遭，隨即走向櫃台持折疊刀向超商店員要求交付金錢，超商店員見狀退向倉庫後上鎖，向警方報案。

經監視器分析車號比對，發現家住礁溪鄉1名林姓男子涉有重嫌，報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦，拘提林嫌到案，同時起出犯案時穿著雨衣、安全帽及折疊刀等證物，林嫌對於犯行坦承不諱。

礁溪警分局表示，為維護轄內治安、守護人民財產，警方對於超商已加強巡邏，並針對轄內慣犯動態加強掌控，呼籲民眾如有發現不法，請立即撥打110通知警方到場，維護財產安全。

警方起出林嫌犯案時穿著的雨衣、安全帽及折疊刀等證物。圖／警方提供
警方起出林嫌犯案時穿著的雨衣、安全帽及折疊刀等證物。圖／警方提供
嫌犯頭戴安全帽、穿雨衣，亮刀搶超商，女店員被突來的狀況嚇到，一時愣住。圖／警方提供
嫌犯頭戴安全帽、穿雨衣，亮刀搶超商，女店員被突來的狀況嚇到，一時愣住。圖／警方提供
警方起出林嫌犯案時的折疊刀。圖／警方提供
警方起出林嫌犯案時的折疊刀。圖／警方提供
嫌犯頭戴安全帽搶超商，女店員嚇到退倉庫旁，趁機報警。圖／警方提供
嫌犯頭戴安全帽搶超商，女店員嚇到退倉庫旁，趁機報警。圖／警方提供

超商 監視器 宜蘭

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