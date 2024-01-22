淡水學府里長翻車 從水源街衝下山坡摔到學府路送醫
新北市淡水區學府里里長林文成，今天上午開車路過淡江大學校門附近下坡彎道，恍神自撞路旁標誌桿，衝出水源街二段沿著小山坡翻落到學府路上4輪朝天，幸好只是脖子扭傷被送醫檢查。該處是學府里內，事故原因尚待調查。
據了解，今天上午淡水地區下雨，61歲的學府里長林文成11時許駕駛轎車沿水源街下坡，在接近學府路口突然逆向衝出車道，撞倒路旁標誌桿再順著小山坡往下墜，摔在學府路上翻車。
里長意識清醒未受困，向趕抵救援的消防隊員表示脖子輕微扭傷疼痛，由救護車送到北市新光醫院診治。事故地點就在學府里內，且距離里辦公處還不到200公尺，按理說里長對路況非常熟悉卻發生車禍，事後他透露因為一時恍神分心才發生意外。
新北市消防局第三大隊長陳志德呼籲，若發生車禍有猛烈撞擊導致受傷，切勿任意移動患者，應趕緊撥打119報案，使患者維持呼吸道暢通並保護患者頸椎，避免造成再次傷害。
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