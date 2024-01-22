快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名是「財神爺關注人物」 財庫能收穫滿滿

113學測數B／數A考到懷疑人生！考生重拾信心 試題與解答出爐

國內傳缺藥 薛瑞元：若堅持用原廠藥「只能等死」

高雄全家5口人倫悲劇 張老師：面對沉重壓力建議3件事

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄一家5口昨陳屍家中，父母與3個孩子赴黃泉，疑是經濟壓力造成。高雄「張老師」中心表示，「別再獨自承受，我們一同面對好嗎？」建議在無法負荷目前所面對的壓力時，可以做這3件事來紓壓。

高雄張老師表示，現今社會發展的速度愈來愈快，每個人承受著不同的社會壓力，這些壓力源於各個面向，像是社會文化、經濟狀況、工作、身體疾病、自我要求等。當人有壓力時，會感到不自在、焦慮，並將這些狀態呈現在個人情緒及身體上。承受這壓力的同時，其目的都是在保證個人生存及價值，雖壓力使人成長，但每個人所能承受及應對壓力的狀況也不一樣，如已經無法負荷目前所面對的壓力時，建議可以做這3件事。

第1件是「覺察自己的壓力」，很多人並未意識到自身狀態已負荷不了，導致忘了休息，生活品質逐漸下滑，甚至忘了身邊可能還有其他資源或方式可以協助共同面對難關，因此自我覺察很重要，了解個人狀況才可以找出問題並進行改善。

第2件是「適當的發洩情緒」。張老師表示，情緒沒有好壞，所有的情緒都是有目的的存在，就像皮克斯腦筋急轉彎電影所說，「哭泣能讓我緩下來，更好地感受人生難題的重量」，就是有了各式各樣的情緒，生活才充滿各種驚喜。所以當遇到壓力時，可以找個讓自己舒服的地方大哭一場，或是找個拳擊袋或布偶痛打一頓，抒發個人情緒。

第3件是「說出自己的感受」。張老師建議，可以找個放心的人談談自己所面臨的狀況，藉由述說，可聽聽別人的意見，或是在說的過程中更能了解自我感受。但若不願讓身邊的人知道時，也可以撥打「張老師」1980-依舊幫您免費公益輔導專線。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄一家5口陳屍，親屬悲慟認屍。記者石秀華／攝影※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
高雄一家5口陳屍，親屬悲慟認屍。記者石秀華／攝影※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

情緒 人生

延伸閱讀

高雄楠梓路面坑洞害車損 市府開挖釐清原因

高雄一家5口陳屍租屋處 社會局不捨孩子：應尊重生命權

高雄一家5口陳屍租屋處引關切 保護司：難免遇困境記得要求助

準總統高雄廟宇參拜謝票 賴清德：提振經濟 傾聽年輕人需求

相關新聞

高雄全家5口人倫悲劇 張老師：面對沉重壓力建議3件事

高雄一家五口昨陳屍家中，父母與3個孩子赴黃泉，疑是經濟壓力造成。高雄「張老師」中心表示，別再獨自承受，我們一同面對好嗎？...

署長室遭闖入洩露國家機密？ 移民署澄清：街友反鎖廁所過夜1天

今天有媒體報導，移民署本部大樓去年遭不明男子闖入，更在各辦公室大樓內遊蕩，甚至闖入正、副署長等高官辦公室，直到2天半後才...

淡水學府里長翻車 從水源街衝下山坡摔到學府路送醫

新北市淡水區學府里里長林文成，今天上午開車路過淡江大學校門附近下坡彎道，恍神自撞路旁標誌桿，衝出水源街二段沿著小山坡翻落...

反詐騙宣導引騷動 原來高帥清水警分局副所長在場

台中市清水警分局前天在梧棲區一場活動中宣導識詐反詐，突然引起騷動，很多女性圍著專心聽講，原來是高帥的安寧派出所副所長洪啟...

高雄楠梓路面坑洞害車損 市府開挖釐清原因

高雄楠梓區高楠公路與德民路口昨晚路面出現長寬約100公分、深度約40公分的坑洞，導致8輛汽車經過輪胎受損，警方獲報到場交...

影／2男約3女台中夜店狂歡 酒駕遇警落跑闖大禍被逮

台中市許姓男子在今天凌晨約友人約出3名妙齡女子，前往南屯區夜店「Super house」喝酒狂歡，但許等人在飲酒後，開車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。