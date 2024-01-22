高雄全家5口人倫悲劇 張老師：面對沉重壓力建議3件事

高雄一家5口昨陳屍家中，父母與3個孩子赴黃泉，疑是經濟壓力造成。高雄「張老師」中心表示，「別再獨自承受，我們一同面對好嗎？」建議在無法負荷目前所面對的壓力時，可以做這3件事來紓壓。

高雄張老師表示，現今社會發展的速度愈來愈快，每個人承受著不同的社會壓力，這些壓力源於各個面向，像是社會文化、經濟狀況、工作、身體疾病、自我要求等。當人有壓力時，會感到不自在、焦慮，並將這些狀態呈現在個人情緒及身體上。承受這壓力的同時，其目的都是在保證個人生存及價值，雖壓力使人成長，但每個人所能承受及應對壓力的狀況也不一樣，如已經無法負荷目前所面對的壓力時，建議可以做這3件事。

第1件是「覺察自己的壓力」，很多人並未意識到自身狀態已負荷不了，導致忘了休息，生活品質逐漸下滑，甚至忘了身邊可能還有其他資源或方式可以協助共同面對難關，因此自我覺察很重要，了解個人狀況才可以找出問題並進行改善。

第2件是「適當的發洩情緒」。張老師表示，情緒沒有好壞，所有的情緒都是有目的的存在，就像皮克斯腦筋急轉彎電影所說，「哭泣能讓我緩下來，更好地感受人生難題的重量」，就是有了各式各樣的情緒，生活才充滿各種驚喜。所以當遇到壓力時，可以找個讓自己舒服的地方大哭一場，或是找個拳擊袋或布偶痛打一頓，抒發個人情緒。

第3件是「說出自己的感受」。張老師建議，可以找個放心的人談談自己所面臨的狀況，藉由述說，可聽聽別人的意見，或是在說的過程中更能了解自我感受。但若不願讓身邊的人知道時，也可以撥打「張老師」1980-依舊幫您免費公益輔導專線。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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