反詐騙宣導引騷動 原來高帥清水警分局副所長在場

台中市清水警分局前天在梧棲區一場活動中宣導識詐反詐，突然引起騷動，很多女性圍著專心聽講，原來是高帥的安寧派出所副所長洪啟展在場宣導，他幽默生動講解吸引注意。

「大肚中堡五十三庄浩天宮寒冬送暖」活動，前天在浩天宮廣場舉辦，轄區的清水警分局安寧派出所也派員警到場宣導反詐等觀念。

安寧派出所高帥副所長洪啟展在場宣導識詐反詐宣導時，吸引高中生注意及聆聽宣導，現場又有一群女性看到副所長，上前圍著他引起一陣騷動，不知情民眾還以為有知名人物到場。洪啟展歷任偵查佐、小隊長，刑事資歷豐富。

洪啟展提醒現場民眾，對不斷推陳出新的投資、求職、購物等詐騙手法，應小心查證，求職應透過正規求職求才平台，不要提供提款卡、存摺、印章及身分證件等個人重要證件，更不要任意簽立不明契書。