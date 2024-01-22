快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名是「財神爺關注人物」 財庫能收穫滿滿

113學測數B／數A考到懷疑人生！考生重拾信心 試題與解答出爐

國內傳缺藥 薛瑞元：若堅持用原廠藥「只能等死」

反詐騙宣導引騷動 原來高帥清水警分局副所長在場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局前天在梧棲區一場活動中宣導識詐反詐，突然引起騷動，很多女性圍著專心聽講，原來是高帥的安寧派出所副所長洪啟展在場宣導，他幽默生動講解吸引注意。

「大肚中堡五十三庄浩天宮寒冬送暖」活動，前天在浩天宮廣場舉辦，轄區的清水警分局安寧派出所也派員警到場宣導反詐等觀念。

安寧派出所高帥副所長洪啟展在場宣導識詐反詐宣導時，吸引高中生注意及聆聽宣導，現場又有一群女性看到副所長，上前圍著他引起一陣騷動，不知情民眾還以為有知名人物到場。洪啟展歷任偵查佐、小隊長，刑事資歷豐富。

洪啟展提醒現場民眾，對不斷推陳出新的投資、求職、購物等詐騙手法，應小心查證，求職應透過正規求職求才平台，不要提供提款卡、存摺、印章及身分證件等個人重要證件，更不要任意簽立不明契書。

清水警分局安寧派出所長林承亞呼籲，民眾接到任何涉及金錢、證件、帳戶等的電話或簡訊時，應提高警覺，可立即透過24小時全年無休的警政署165反詐騙專線或向鄰近警察機關諮詢服務。

台中市清水警分局安寧派出所副所長洪啟展在場，宣導識詐反詐受歡迎。圖／警方提供
台中市清水警分局安寧派出所副所長洪啟展在場，宣導識詐反詐受歡迎。圖／警方提供
台中市清水警分局安寧派出所副所長洪啟展在場，宣導識詐反詐受歡迎。圖／警方提供
台中市清水警分局安寧派出所副所長洪啟展在場，宣導識詐反詐受歡迎。圖／警方提供
台中市清水警分局安寧派出所副所長洪啟展在場，宣導識詐反詐受歡迎。圖／警方提供
台中市清水警分局安寧派出所副所長洪啟展在場，宣導識詐反詐受歡迎。圖／警方提供

求職 詐騙 身分證

延伸閱讀

影／台中失智嬤跌水溝默念請土地公幫忙 警察、里長和民眾都來了

假求職真偷竊！她上門應徵會計卻盜走員工手機 3小時後遭逮

影／網傳近日台中梧棲工地移工打群架？警查出是這時間發生

揭鄭正鈐與詐騙集團金錢糾葛 林志潔猛攻對手：有何資格談反詐？

相關新聞

高雄全家5口人倫悲劇 張老師：面對沉重壓力建議3件事

高雄一家五口昨陳屍家中，父母與3個孩子赴黃泉，疑是經濟壓力造成。高雄「張老師」中心表示，別再獨自承受，我們一同面對好嗎？...

署長室遭闖入洩露國家機密？ 移民署澄清：街友反鎖廁所過夜1天

今天有媒體報導，移民署本部大樓去年遭不明男子闖入，更在各辦公室大樓內遊蕩，甚至闖入正、副署長等高官辦公室，直到2天半後才...

反詐騙宣導引騷動 原來高帥清水警分局副所長在場

台中市清水警分局前天在梧棲區一場活動中宣導識詐反詐，突然引起騷動，很多女性圍著專心聽講，原來是高帥的安寧派出所副所長洪啟...

高雄楠梓路面坑洞害車損 市府開挖釐清原因

高雄楠梓區高楠公路與德民路口昨晚路面出現長寬約100公分、深度約40公分的坑洞，導致8輛汽車經過輪胎受損，警方獲報到場交...

影／2男約3女台中夜店狂歡 酒駕遇警落跑闖大禍被逮

台中市許姓男子在今天凌晨約友人約出3名妙齡女子，前往南屯區夜店「Super house」喝酒狂歡，但許等人在飲酒後，開車...

高雄一家5口陳屍租屋處 社會局不捨孩子：應尊重生命權

高雄市七賢二路某處公寓4樓昨晚發生一家5口陳屍屋內的憾事，據悉女屋主有經濟壓力，同事昨晚聯繫不上對方報警，警方破門後發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。