署長室遭闖入洩露國家機密？ 移民署澄清：街友反鎖廁所過夜1天
今天有媒體報導，移民署本部大樓去年遭不明男子闖入，更在各辦公室大樓內遊蕩，甚至闖入正、副署長等高官辦公室，直到2天半後才被發現，對此，移民署澄清與事實不符，該案是一名遊民在台北市服務站一樓公共區域身心障礙廁所，他將自己反鎖廁所過夜1天，隔天大樓保全發現，經調查確認他都在廁所，無潛入辦公管制區域，隨即放行。
據了解，該名男子是台北市中正區廣州街的街友，常向移民署台北市服務站借廁所，保全有認識他。去年11月3日下午近3點，該名男子當天疑似喝醉酒，一如往常跑去移民署台北市服務站一樓上廁所，卻把自己反鎖在廁所裡呼呼大睡，直到隔天早上，保全發現怎麼「你怎麼在這」，立刻回報處理。
移民署指出，經調閱監視影像，該名男子並無潛入移民署辦公管制區域，滯留期間均在廁所內，為確保廳舍安全，將持續加強大樓巡邏。事發後，台北市服務站已請同仁加強巡視公共區域，下班時亦會檢視公共區域及廁所，以防不明人士滯留服務站內。
一名移民署人員說，移民署台北市服務站業務繁雜，平常有許多外籍人士、留學生前來洽公，可能該名街友認為「自己很熟」才直接進去借廁所，甚至睡在裡面，由於署本部與台北市服務站的通道設有門禁管制，沒有磁扣無法開啟，因此不可能「到處遊蕩」。
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