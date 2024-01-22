影／2男約3女台中夜店狂歡 酒駕遇警落跑闖大禍被逮

台中市許姓男子在今天凌晨約友人約出3名妙齡女子，前往南屯區夜店「Super house」喝酒狂歡，但許等人在飲酒後，開車上路，行經南屯區時，因行車不穩，被巡邏警方發現，要求停車受檢，但許開車烙跑，逃逸途中撞倒路邊停放的機車、轎車，最後因安全氣囊爆開，被警方逮捕，許被依公共危險罪送辦，同車乘客則依違反道交條例開罰，最高可罰1.5萬元。

第四警分局大墩所在今天凌晨4時許巡邏時，行經大墩十一街、惠文路，警員發現許姓男子（21歲）駕駛馬自達轎車有行車不穩狀況，警員前往敲窗示意許靠路邊停車，未料許假意配合後，直接開車逃逸，逃逸過程在惠文路、向上路碰撞一輛機車、一輛轎車，最後因轎車安全氣囊爆開，在大觀路與大觀路19巷口被員警攔下。

警方發現，車內除了許男之外，還有1男、3女同車，許經酒測後，酒精濃度達每公升0.42毫克，依公共危險罪送辦，另外同車乘客因未規勸許男不要酒駕，依違反道交條例告發，最高可罰1.5萬元。

第四警分局長李建興說，隨著年節將屆，今年度的加強重要節日安全維護工作隨之展開，酒後駕車發生的交通事故，常常造成不可逆的憾事，提醒民眾若想要盡興喝酒又安全到家，可選擇代駕服務、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式返家，才能安心快樂過好年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康