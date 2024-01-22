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高雄楠梓路面坑洞害車損 市府開挖釐清原因

中央社／ 高雄22日電

高雄楠梓區高楠公路與德民路口昨晚路面出現長寬約100公分、深度約40公分的坑洞，導致8輛汽車經過輪胎受損，警方獲報到場交管，幸無人傷。市府工務局今天開挖釐清原因。

高雄市警察局楠梓分局昨天晚間8時12分接獲民眾報案，高楠公路與德民路口路面出現坑洞，造成路過車輛車損。警方派員到場設立交通錐實施管制及交通疏導。經查現場無人受傷。

警方表示，經丈量坑洞長、寬各約100公分、深度約40公分。初步檢視約有8輛汽車輪胎受損，員警持續實施交通疏導，避免路過車輛受損。

高雄市工務局表示，今天上午9時30分邀請相關單位現場勘查釐清原因，目前尚在開挖中。至於車損部分，會與當事人聯絡，進行後續賠償事宜。

高雄市楠梓區高楠公路與德民路口21日晚間出現長、寬約100公分、深度約40公分坑洞，市府工務局22日開挖釐清原因。中央社
高雄市楠梓區高楠公路與德民路口21日晚間出現長、寬約100公分、深度約40公分坑洞，市府工務局22日開挖釐清原因。中央社

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