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高雄一家5口陳屍租屋處 社會局不捨孩子：應尊重生命權

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄市七賢二路某處公寓4樓昨晚發生一家5口陳屍屋內的憾事，據悉女屋主有經濟壓力，同事昨晚聯繫不上對方報警，警方破門後發現女子、丈夫和3歲、6歲、7歲的兒子均躺在床上死亡；社會局回應，該家庭並無保護及脆弱家庭通報紀錄，呼籲孩子是獨立個體，應尊重生命權。

28歲袁姓女屋主先前曾向同事提及要養3名孩子很辛苦、壓力很大，同事昨晚發現原女未來上班又聯繫不到人，報警後警方到袁女的租屋處查看，發現一家5人躺在床上均已明顯死亡。經查3個孩子中，1名就讀外縣市國小、2名就讀高雄市幼兒園大班和幼幼班，在校期間均正常無異狀。

高雄市社會局表示，該案經查無保護及脆弱家庭通報紀錄，也非輕生列管案，社會局第一時間已派社工關懷並連結慈善資源協助處理喪葬事宜；呼籲孩子是獨立個體，應尊重生命權，民眾如發生重大家庭變故事件，請撥打1957福利諮詢專線或1925安心專線尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

社會局副局長葉玉如表示，該案經查無保護及脆弱家庭通報紀錄，也非輕生列管案，社會局第一時間已派社工關懷並連結慈善資源協助處理喪葬事宜。記者宋原彰／翻攝
社會局副局長葉玉如表示，該案經查無保護及脆弱家庭通報紀錄，也非輕生列管案，社會局第一時間已派社工關懷並連結慈善資源協助處理喪葬事宜。記者宋原彰／翻攝

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