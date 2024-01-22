高雄一家5口陳屍租屋處引關切 保護司：難免遇困境記得要求助

高雄市昨深夜驚傳一家5口陳屍租屋處，雙方父母今晨悲痛認屍時，曾透露夫妻倆被經濟壓得喘不過氣，可能因此發生憾事。衛福部保護司副司長郭彩榕說，這個家庭先前沒有進入相關體系，也非脆弱家庭，目前高雄市社會局已協助處理喪葬事宜，不過還是提醒民眾，碰到人生難題時，應該要尋求協助，相信社會都願意幫忙。

高雄市的28歲林姓男子和28歲袁姓妻子，以及3歲、6歲和7歲的稚齡兒子，一家5口昨被發現陳屍租屋處；因袁女的女性友人昨晚聯絡不到人報警，警消前往租屋公寓4樓查看，破門進屋，發現袁女和丈夫及3名稚齡幼兒躺在一張大床上明顯死亡，男女雙方父母悲痛認屍。

郭彩榕說，案件細節尚不清楚，高雄市社會局已協助處理後續喪葬事宜，如果真的像部分媒體報導提到，家庭投資失利，大家也不樂見。

郭采蓉表示，一般家庭也會遇到，像這樣無法掌控的事件或壓力，提醒民眾還是應該要正向面對，碰到人生難關時，也要勇於伸出手尋求協助，相信社會各界都願意幫忙。

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