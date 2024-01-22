人倫悲劇1家5口赴黃泉 2幼園生上學正常父母也參與活動

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聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市昨深夜驚傳林姓男子、袁姓妻子，及分別3歲、6歲、7歲的稚兒，一家5口陳屍租屋處。高雄市教育局表示，經查3個孩子中，1名就讀外縣市國小、2名就讀高雄市幼兒園大班和幼幼班。園方說明，孩子平時上學並無異狀，教育局已請學諮中心入園進行班級團體輔導。

高雄市發生一家5口於住處身亡案，引起社會關切，3名孩子還這麼小，為何會發生如此憾事？

高雄市教育局表示，經查3名小孩，其中1名就讀外縣市某國小，2名就讀高雄市幼兒園大班和幼幼班，老大之前也曾就讀這所幼兒園。

園方表示，小孩平時上學並無異狀，繳費、上課也都正常，家長也曾來園裡參加活動，就是一般的家庭。今早聽見消息，大家都很錯愕，園方將持續關懷與協助家屬。教育局已請學諮中心入園進行班級團體輔導，並呼籲家長應尊重孩子個體生命，如有家庭或經濟變故可尋求相關政府資源協助。

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高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍屋內，警消到場鑑識採證。記者石秀華/翻攝
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍屋內，警消到場鑑識採證。記者石秀華/翻攝

高雄市 教育局 幼兒園

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