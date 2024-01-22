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疑欠多筆卡債、車貸 高雄年輕夫妻攜3幼子走上絕路

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄市林姓男子和袁姓妻子昨晚與3歲、6歲和7歲的稚齡兒子陳屍租屋處，警消破門時5人已明顯死亡，檢警今上午在市立殯儀館相驗，夫妻2人親屬懷疑應是不堪經濟重負，一家人才發生憾事，今相驗時強忍悲慟不發一語，死因正由檢察官相驗釐清。

據了解，袁女在八大行業上班，林男則為基層勞工，2人年僅28歲就育有3名幼子，因資金週轉不靈，加上孩子的教養費重擔，2人都有銀行借貸紀錄。

根據法院資料，袁女還因償還不出28萬元車貸，遭汽車公司聲請本票強制執行，林男疑也背負多筆信貸未償，有多家融資公司、銀行向法院聲請支付命令。

昨天2人親屬接到噩耗後，今晨悲痛認屍時，曾透露夫妻倆被經濟壓得喘不過氣，可能因此發生憾事。

袁女先前曾向同事透露要養3名兒子，被經濟壓力壓得喘不過氣；由於昨天同事聯繫不上袁女，擔心她發生意外報警，警消一到一家人租屋的公寓查看，因門窗深鎖，破門入屋就發現異味，一家5口陳屍床上均已明顯死亡。

警方鑑識人員到場採證鑑識，發現屋內門窗緊閉，確認並無外力介入；今天上午由檢察官相驗釐清死因，雙方家屬都有到場，父母因喪子哀痛須人攙扶，邊走邊哭，面對媒體詢問不發一語。

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高雄林姓男子與袁姓妻子帶著3名幼子走上絕路，今相驗夫妻2人親屬到場，悲慟認屍。記者石秀華／攝影
高雄林姓男子與袁姓妻子帶著3名幼子走上絕路，今相驗夫妻2人親屬到場，悲慟認屍。記者石秀華／攝影

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