欠公司3萬5被拱去當車手 還沒領到錢先落網

高雄李姓男子遭騙44萬元，因詐騙集團持續找李男「加碼」，楠梓警分局獲報後，與李將計就計約出詐團車手交款，成功逮到37歲謝姓男車手，謝男辯稱他積欠公司3萬5千元，才被拱去當車手，但還沒領到酬勞就被逮。

李姓男子日前在臉書看到投資股票廣告，與暱稱為「郭騰」的投顧老師加為好友，經投顧老師介紹「知微投資公司」，保證獲利穩賺不賠，不斷慫恿李男投資，並持續分享投資成功案例洗腦李男。

李男上當後先交付44萬元，投顧老師又以加碼投資雙倍獲利為由，要求李男準備20萬元進場，公司會請外派經理於指定時間地點收取款項，因前已投資44萬元均未拿回獲利，李男起疑是不是遇到詐騙，向警方報案。

楠梓分局獲報後成立專案小組，經檢視李男與詐騙集團對話紀錄，研判詐騙集團尚未察覺，便指導李男持續保持聯繫，假意配合詐騙集團指示，相約在楠梓區右昌森林公園內交付款項。

警方與李男將計就計，成功騙出詐團車手到場取款，當時埋伏員警見謝姓男車手搭計程車現身，一擁而上當場逮捕。