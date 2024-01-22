影／失智男想去少林寺學功夫 機智警回：開車載你去…

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聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名失智、無雙臂的中年男子離家稱要尋父，昨天被發現在台中石岡區獨自徘徊，員警要帶他回家，中年男說打算去少林寺找父親也想學功夫，機智員警改稱要他先一起到派出所，再開車載他去少林寺，男子同意，員警才順利帶他到派出所，通知家人帶回。

昨天上午10點多，在台中市石岡水壩園區內，一名保全巡視環境時看見一名男子，發現對方沒有雙手且獨自一人徘徊，主動詢問對方是否需要協助，男子竟聲稱要沿著河流走去少林寺尋找自己的父親，保全報警求助。

東勢警分局石岡分駐所警員賴永晉、胡惠琦到場了解，詢問男子年籍資料及要去哪裡等問題時，男子一下回答說要去少林寺陪父親聊天，一下又說要到少林寺學功夫，警方發現雙方無法順利溝通後，使用警用小電腦迅速確認劉姓男子身分。

為確保劉男安全無虞，先善意謊言說要開車載他少林寺，男子同意，員警開車巡邏車載他回派出所休息，聯絡上家屬，劉男兒子趕到派出所帶父親回家，感謝保全和員警協助。

經了解，64歲劉姓男子是東勢人，他未告知家人情形下獨自離家，走到石岡水壩，員警到場後關心他狀況，他激動向警方說：「拜託，不要聯絡我的家人，因為會阻礙我去少林寺尋找父親」。

他兒子說，父親最近身心每況愈下，出現失智及幻覺症狀，他很感謝民眾及警方即時發現，否則後果不堪設想，他會更注意父親的動向。

東勢警分局呼籲，家中若有年邁長輩或身相障礙者，應避免讓其單獨外出，平時應多注意及關心動向，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或佩戴足資辨識的項鍊、手鍊，讓警方或相關單位提供即時協助。

台中市東勢警分局員警昨天在石岡區找到一名失智中年男子，帶他回家。圖／方提供
台中市東勢警分局員警昨天在石岡區找到一名失智中年男子，帶他回家。圖／方提供

少林寺 保全 家人

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