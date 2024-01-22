你累了嗎？捷運淡水站前 白色轎車恍神連環追撞下巴脫落

新北市捷運淡水站前今天凌晨1時許發生4車連環車禍，26歲徐姓男子疑似疲勞駕駛，開車開到恍神，擦撞右側人行道路緣之後，情急之下猛然向左閃避，結果連續衝撞3輛在前方停等紅燈的轎車，幸好只有2人輕傷，無人飲酒。

據了解，徐男自稱剛下班準備開車回家休息，他原本沿著淡水區中正東路外側車道行駛，接近學府路口時恍神擦撞人行道路緣，嚇醒猛然向左想要修正方向，反而暴衝撞向前方停等紅燈車陣。