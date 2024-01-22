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你累了嗎？捷運淡水站前 白色轎車恍神連環追撞下巴脫落

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市捷運淡水站前今天凌晨1時許發生4車連環車禍，26歲徐姓男子疑似疲勞駕駛，開車開到恍神，擦撞右側人行道路緣之後，情急之下猛然向左閃避，結果連續衝撞3輛在前方停等紅燈的轎車，幸好只有2人輕傷，無人飲酒。

據了解，徐男自稱剛下班準備開車回家休息，他原本沿著淡水區中正東路外側車道行駛，接近學府路口時恍神擦撞人行道路緣，嚇醒猛然向左想要修正方向，反而暴衝撞向前方停等紅燈車陣。

結果先擦撞40歲周姓女子的車，又連續再撞41歲鄭姓男子及46歲蘇姓男子的車，導致4輛車毀損，徐男雙腳擦挫傷、鄭男頭暈目眩送醫診療。警方表示4名駕駛酒測值均為0，全案依交通事故處理處理程序處置，詳細肇事原因及責任歸屬需進一步調查釐清。

白色轎車駕駛疑似疲勞駕駛，在捷運淡水站前恍神衝撞停等紅燈車陣，共造成4輛車損毀，白車撞到下巴脫落。記者林昭彰／翻攝
白色轎車駕駛疑似疲勞駕駛，在捷運淡水站前恍神衝撞停等紅燈車陣，共造成4輛車損毀，白車撞到下巴脫落。記者林昭彰／翻攝
白色轎車徐姓駕駛疑似疲勞駕駛，在捷運淡水站前恍神衝撞停等紅燈車陣，共造成4輛車損毀。記者林昭彰／翻攝
白色轎車徐姓駕駛疑似疲勞駕駛，在捷運淡水站前恍神衝撞停等紅燈車陣，共造成4輛車損毀。記者林昭彰／翻攝
白色轎車徐姓駕駛疑似疲勞駕駛，在捷運淡水站前恍神衝撞停等紅燈車陣，共造成4輛車損毀。記者林昭彰／翻攝
白色轎車徐姓駕駛疑似疲勞駕駛，在捷運淡水站前恍神衝撞停等紅燈車陣，共造成4輛車損毀。記者林昭彰／翻攝

人行道 淡水

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