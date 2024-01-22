高雄2大3小陳屍一張床 雙方父母悲認屍疑這原因釀憾事

高雄市昨深夜驚傳林姓男子和袁姓妻子及分別3歲、6歲和7歲的稚齡兒子，一家5口陳屍租屋處；因袁女的女性友人昨晚聯絡不到人報警，警消前往租屋公寓4樓查看，破門進屋，發現袁女和丈夫及3名稚齡幼兒躺在一張大床上明顯死亡，男女雙方父母悲痛認屍，指夫妻倆疑不堪經濟壓力造成憾事。

新興分局中山派出所昨晚10時39分接獲女屋主女性友人報案，指稱一直聯絡不上袁女，由於先前袁曾透露，要養3名兒子，被經濟壓力壓得喘不過氣，擔心她發生意外報警。

警消獲報，前往在袁女承租的公寓4樓查看。因按鈴無人應門，破門進入後，聞到異味，袁女（28歲）和林男（28歲）及3歲、6歲和7歲的稚齡兒子，5人躺在一張床上均已明顯死亡。

警方鑑識人員到場採證鑑識，發現屋內門窗緊閉，確認並無外力介入；今天上午將報請檢察官相驗釐清死因。

據了解，袁女曾從事精品買賣生意，但近來經濟周轉不靈，林男則為基層勞工，兩人要養3名稚齡幼兒，雙方父母今晨悲痛認屍時，曾透露夫妻倆被經濟壓得喘不過氣，可能因此發生憾事。

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