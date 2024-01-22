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八旬老婦人走失 台南暖警協尋15分鐘尋獲

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

88歲林姓老婦人昨天自台南市住處外出後未返家，她未攜帶手機，家屬無法聯繫上擔心她的生命安全，報警請求協尋；市警二分局民權所獲報後，即派員調閱路口監視器並分頭協尋，迅速於15分鐘尋獲林老太太，家屬對員警伸援，感激不已。

林姓老婦的女兒昨天下午4點到民權派出所報案，稱她的母親下午3點多自行步出家門外出後至今仍未返家，因老婦年事已高、無法正常表達，且未攜帶手機，焦急地請求警方協尋。

警員鄭亦晉、施坤男當時執行巡邏勤務時，獲報後除通報各單位協尋外，即在轄內積極找尋，並調閱轄區路口監視器，研判可能行走的路線分頭協尋，加強周邊廟宇、超商巡視。

15分鐘後在中西區民族路與忠義路口尋獲林婦，員警即刻帶回派出所，並通知家屬前來帶回。林婦家屬對於員警受理報案後，能在短短15分鐘迅速尋獲，深表感謝。

警二分局表示，家中如有易走失的長者或是失智長輩，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或予以協助佩戴留有聯絡方式的配件等，也可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，可讓警方發現時第一時間即能確認走失者身分，以迅速聯絡家屬，讓迷途長者能平安找到返家的路。

民權派出所警員施坤男（左）、鄭亦晉（右），熱心協助找到走失老婦人。記者黃宣 翰／翻攝
民權派出所警員施坤男（左）、鄭亦晉（右），熱心協助找到走失老婦人。記者黃宣 翰／翻攝

老婦 監視器 失智

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