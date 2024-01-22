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年輕夫妻與3稚齡兒陳屍一張床 同事因她未上班報警

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

家庭悲歌！高雄市昨深夜驚傳一家5口陳屍屋內，據了解，袁姓女屋主先前向公司女同事有經濟壓力，昨晚同事聯絡不到袁女，晚上10點多報警，警消前往七賢二路公寓4樓查看，破門進入後，發現袁女和丈夫及分別3歲、6歲和7歲的稚齡兒子，5人躺在床上均已明顯死亡，警方正調查事發原因。

新興分局中山派出所員警於昨晚22時39分接獲袁姓女屋主女同事報案，指稱袁女未上班，人一直聯絡不上，由於先前袁曾透露，要養3名兒子，經濟被壓得喘不過氣，擔心她發生意外，警消獲報，隨即前往位於七賢二路的公寓4樓租屋處查看。

警消按鈴均無人應門，破門進入後，聞到套房內已傳出異味，袁女（28歲）和林姓丈夫（28歲）及3歲、6歲和7歲的稚齡兒子，5人躺在床上均已明顯死亡。

警方鑑識人員到場採證鑑識，發現屋內門窗緊閉，確認並無外力介入，5人已死亡；今天上午將報請檢察官相驗釐清詳細原因。

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高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍屋內，警消到場鑑識採證。記者石秀華/翻攝
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍屋內，警消到場鑑識採證。記者石秀華/翻攝
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍屋內，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝
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