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高雄8起死亡車禍 超越去年同期

聯合報／ 記者石秀華蔡世偉／高雄報導

孫姓男子18日傍晚駕駛砂石車行經高雄市左營區大中一路，從快車道變換至慢車道時，擦撞陳姓女騎士的機車，導致陳當場被輾斃。記者石秀華／翻攝
孫姓男子18日傍晚駕駛砂石車行經高雄市左營區大中一路，從快車道變換至慢車道時，擦撞陳姓女騎士的機車，導致陳當場被輾斃。記者石秀華／翻攝
進入2024年僅3周，高雄市已發生8起死亡車禍，包括留美軍校畢業軍官騎車遭撞不治、砂石車輾斃女騎士等，件件怵目驚心，死亡數比去年同期增加，其中機車事故占6起，議員籲市府跨局處協商，盡速研擬改善方案；交通局指出，除跨局處加強道安宣導，利用大數據分析道安事故熱點、原因與樣態，提出改善及防範措施，也將請警方加強惡性違規攔查。

高雄市交通局日前公布高雄去年車禍死亡及受傷人數雙降，較前年減少19人，受傷人數亦減少2469人，但今年以來已發生8起死亡車禍，其中6起是機車事故，有2起發生在左營區，林園區1周也發生3起。

去年5月從美國維吉尼亞軍事學校畢業的海軍陸戰隊蕭姓少尉，6日凌晨騎機車行經民族一路，未依規定待轉，直接左切時遭直行轎車撞擊，送醫搶救1周，家屬日前忍痛拔管，宣告不治；另陳姓女機車騎士18日行經大中一路，遭轉彎駕砂石車擦撞輾過、不幸身亡。

市議員黃文志說，高雄短短3周出現多起機車死亡車禍，交通局與警方需協商，研擬改善方案責無旁貸，對於經常發生重大事故路段應立即會勘，尋求因應之道。

「真的不捨！」市議員白喬茵說，不幸事故中至少3件是變換車道衍生車禍，市府應盤點車禍地點，研究如何讓車輛安全切換車道，建議中央加強補助大型車視野輔助與盲點偵測系統，讓大貨車變換車道、右轉有更多警示。

市警局交通大隊大隊長黃元民表示，持續針對易肇事路口，分析肇因及違規樣態，並透過精準執法，針對易肇事熱時、熱點及違規執法，重要易肇事路口採科技執法，教育宣導提升用路人風險及安全意識。

交通局表示，1月機車事故包括無照駕駛、逆向行駛等違規，除持續推廣交通安全教育，提升騎車風險意識與正確駕駛觀念，也請執法機關加強惡性違規攔查，並透過稽查、宣導要求大車駕駛右轉彎減速、注意盲區車輛，持續分析事故原因，檢討道安作為。

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