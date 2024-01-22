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酒駕男載兩兒 自撞路樹衝田裡

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導

男子駕車載兩名幼子從佳里返回西港住家，疑似車速過快失控，衝撞路樹飛落田中，3人噴出車外，車子面目全非。記者莊曜聰／翻攝
男子駕車載兩名幼子從佳里返回西港住家，疑似車速過快失控，衝撞路樹飛落田中，3人噴出車外，車子面目全非。記者莊曜聰／翻攝
廿八歲黃姓男子前晚開車載兩名幼兒，行經台南市佳里區自撞路樹後衝入田裡，車子嚴重毀損，黃男摔出車外昏迷，兩名兒子也受傷；警、消趕到救人送醫，黃經抽血換算酒精濃度高達一點一五八毫克，警方研判是酒駕釀禍，依公共危險罪嫌偵辦中。

警方調查，黃男前晚十點四十五分許，開車載五歲及三歲二名兒子，經過佳里區南四十七線往北方向，車子突失控，先衝到對向車道，接著撞擊橋墩和路樹再衝進田裡，車輛撞擊後變形，擋風玻璃支離破碎，黃男被甩出車外，昏倒在地瓜田中。

消防局獲報趕至將三人送醫，身上均多處挫傷，其中黃男肝臟破裂，手腳多處骨折，傷勢嚴重，送麻豆新樓醫院後，再轉送永康奇美醫院急救；兩名小孩傷勢較經，意識清楚。

醫院昨對黃男抽血檢測，換算酒精濃度達一點一五八毫克，明顯超標，涉及公共危險罪嫌。

據調查，黃男是一名青農，家住台南西港，平常在雲林縣種蔥，常往來台南、雲林二地，前晚在西港家中與親友飲酒後，開車載兩名兒子返回雲林，半途自撞肇事；黃男妻子留在雲林未同行，逃過一劫。

警方研判黃男酒駕肇事，酒精濃度嚴重超標，簡直玩命；由於黃持續昏迷中，目前仍無法接受偵詢，詳細肇事原因將等他傷勢穩定後再釐清，後續依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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