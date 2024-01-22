聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒駕男載兩兒 自撞路樹衝田裡
廿八歲黃姓男子前晚開車載兩名幼兒，行經台南市佳里區自撞路樹後衝入田裡，車子嚴重毀損，黃男摔出車外昏迷，兩名兒子也受傷；警、消趕到救人送醫，黃經抽血換算酒精濃度高達一點一五八毫克，警方研判是酒駕釀禍，依公共危險罪嫌偵辦中。
警方調查，黃男前晚十點四十五分許，開車載五歲及三歲二名兒子，經過佳里區南四十七線往北方向，車子突失控，先衝到對向車道，接著撞擊橋墩和路樹再衝進田裡，車輛撞擊後變形，擋風玻璃支離破碎，黃男被甩出車外，昏倒在地瓜田中。
消防局獲報趕至將三人送醫，身上均多處挫傷，其中黃男肝臟破裂，手腳多處骨折，傷勢嚴重，送麻豆新樓醫院後，再轉送永康奇美醫院急救；兩名小孩傷勢較經，意識清楚。
醫院昨對黃男抽血檢測，換算酒精濃度達一點一五八毫克，明顯超標，涉及公共危險罪嫌。
據調查，黃男是一名青農，家住台南西港，平常在雲林縣種蔥，常往來台南、雲林二地，前晚在西港家中與親友飲酒後，開車載兩名兒子返回雲林，半途自撞肇事；黃男妻子留在雲林未同行，逃過一劫。
警方研判黃男酒駕肇事，酒精濃度嚴重超標，簡直玩命；由於黃持續昏迷中，目前仍無法接受偵詢，詳細肇事原因將等他傷勢穩定後再釐清，後續依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言