瓦斯新管測試 彰化田中路面炸出洞

彰化縣田中鎮員集路一段前天深夜發生路面氣爆，路面被炸出大洞。圖／民眾提供 彰化縣田中鎮員集路一段內側車道前天深夜發生氣爆，路面炸出大洞，幸好未殃及人車，卻讓附近居民很擔心。欣彰瓦斯公司表示，當時為新管高壓測試時，因工程人員疏失，導致壓力超過標準才造成氣爆，公司會在修復管線後進行測試，確認沒問題全線再做供氣。

彰化縣政府表示，為避免類似事故發生，縣府將在春節前，邀集各鄉鎮市公所及管線單位召開聯繫會議，要求管線單位應就轄管的管線進行全面巡查，並加強現場人員教育訓練。

這起氣爆事件是前天深夜10點多發生，路面被炸出大洞、塵土飛揚，氣爆前7秒剛好有車輛經過，幸好車輛沒被炸到；因氣爆點臨近加油站，警、消人員不敢大意，立即進行交通管制，通知欣彰瓦斯公司前往處理，直到昨天凌晨2時才恢復通行。

南路里長許義東表示，希望欣彰瓦斯公司要好好檢查，否則大家會怕；欣彰公司表示，欣彰在田中地區埋設民生管線，該管段埋設完成尚未通氣前，利用夜間離峰時間，依照標準作業流程以空氣進行氣密及耐壓測試。

欣彰天然瓦斯公司工務部經理朱世平說明，正常管線常用壓力是1.5公斤，前天做新管壓力測試目標是2.5公斤 ，卻因工程人員疏失，測試超過1.5倍，造成管線脆弱處裂開；不過壓力測試裡面是空氣，不是可燃氣體，公司會修復管線，測試後沒問題全線再做供氣。