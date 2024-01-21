新北女酒後落水失聯 消防急通知翡翠水庫「延後放水」救一命

新北市30歲劉姓女子昨晚與友人喝酒後，騎機車到新店區桂山路後失聯，家人搜尋後今天下午在溪邊發現她的皮包及手機立即報警。新北市消防局獲報沿著溪邊搜尋，並通知翡翠水庫延後放水以免影響救援。經1小時搜尋後在岸邊發現了身體泡在水裡的劉女，劉女表示可能是不小心跌落溪中，所幸送醫後並無大礙。

據了解，30歲的劉姓女子昨天晚間與友人喝酒聚會，結束後騎機車離開卻就此失聯。家屬見劉女遲遲未歸焦急不已，今天沿著劉女騎車路線沿路搜尋，下午2時許在新店區桂山路邊發現劉女的機車，而劉女的皮包及手機則留在一旁的岸邊，家屬擔心劉女出意外趕緊報案協尋。

新北市消防局獲報後立即派遣第四大隊1中隊3分隊共計7車15人到場沿溪邊展開搜尋，並通知翡翠水庫延後放水以免影響救援。經過近1小時的搜索後終於在機車停車處上游30公尺的岸邊，發現了身體正泡在水裡的劉女，溪水已淹到劉女胸部的高度，救護人員上前查看劉女狀況，發現她有失溫狀況但意識清醒並無大礙，隨即送往新店慈濟醫院治療。

劉女向警方表示，她昨晚與朋友喝酒後騎車到桂山路，後來就不記得發生的事情，等到她醒來時已經是白天，猜測可能是不小心跌落溪中，確切意外原因仍待警方調查。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋呼籲，近日天氣驟降，請民眾在溪邊活動時，要注意安全，避免發生意外。

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