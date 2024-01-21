身旁有氮氣鋼瓶…台中男陳屍中華路出租套房 將報請檢察官調查釐清

台中市警方在昨天下午1時許獲報，中區中華路大樓的一間出租套房內，有人需要協助，警方到場破門，發現顏姓男子已陳屍在該間房間內，家屬透露，顏生前有情緒不穩狀況，但不知道案發過程，全案今將報請檢察官調查，釐清是否有外力介入或其他因素。

經查，台中市警方在昨天下午1時許，接獲民眾報案，顏姓男子（36歲）疑在中區中華路一棟出租套房內有情緒不穩狀況，需要協助，警方前往調查，發現顏男已陳屍屋內，身旁有氮氣鋼瓶，無外力破壞及打鬥痕跡，全案今將報請檢察官相驗，查明死因與案發經過。

警方呼籲，民眾若發現精神狀況不佳者有自傷或傷人之虞，請立即通知119、110專線協助即時送醫，避免意外。

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