影／撕當選海報「一片狼藉」！立委鍾佳濱服務處遭砸 歹徒還打110要警叫計程車

一名紅衣男子今天上午到屏東縣民進黨籍立委鍾佳濱位於屏東市的服務處，拿木椅砸門、花盆，還撕毀恭賀當選祝賀海報等物品，離開後還打110請警方幫忙叫計程車，勤務中心回無法叫車，請他到鄰近派出所，這名男子到派出所叫計程車後，還搭車回到服務處才離去。

警方調閱監視器畫面，涉案男子身穿紅色衣服，上午7點50分搭黑色汽車抵達服務處，接著開始拿起服務外的木頭椅子往門砸去，接著砸毀花盆，還撕掉當選海報，過程中不斷對著服務處指指點點，離開後還打110請警方幫忙叫計程車。

警方要該男子到鄰近派出所叫計程車，這名紅衣男子走到附近民生派出所，請警察幫忙叫計程車，當時這名男子明顯酒醉，全身酒氣神智不清，搭車到服務處後才離開。

直到今天上午近11點，鍾佳濱服務處員工經過才發現服務處遭砸，趕緊報警，初估損失萬餘元。警方已鎖定紅衣男子身分，持續追查。警方表示，後續將加強服務處安全維護，全案朝恐嚇、毀損罪嫌調查。

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屏東縣立委鍾佳濱服務處今遭人砸毀，現場一片狼籍。記者劉星君／攝影