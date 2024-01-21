影／嚇人…27歲女坐2樓遮雨棚搖搖欲墜 消防即刻救援
宜蘭縣消防局今天接獲社區民眾報案，指稱一名女子蹲在家中2樓狹窄的遮雨棚，由於棚台結構不穩，女子搖搖欲墜，狀甚驚人，鄰居在樓下呼喊女子也不回應；消防人員到場採用雙節梯、高空救援器材及繩索等方式，小心翼翼把女子成功救下，送醫進行心理安撫治療。
這名賴姓女子年僅27歲，無任何病史，消防人員今天上午近11時獲報，與賴女溝通約半小時，從中得知該女子疑因父親喝了酒之後與哥哥吵架，讓她感到害怕，爬出窗外，躲在2樓陽台的遮雨棚，不願下來。
現場指揮官考量遮雨棚搖搖欲墜，且穩定性不佳，為避免女子墜落風險，與緊急救護人員及高空救助人員密切合作，利用合適繩索架設及高空救援器材，展開安全救援行動，成功協助女子攀爬回到屋內。
女子獲救後，立即由救護人員進行生命徵象評估，同時提供必要的心理支持及處置，隨後由宜蘭91車送往醫院接受醫療照顧。縣消防局表示，這次救援行動充分展現救援專業技能及高空救援器材的實用價值，呼籲民眾面臨困境時若有需要，請盡早尋求醫療相關單位協助。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言