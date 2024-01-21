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影／嚇人…27歲女坐2樓遮雨棚搖搖欲墜 消防即刻救援

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣消防局今天接獲社區民眾報案，指稱一名女子蹲在家中2樓狹窄的遮雨棚，由於棚台結構不穩，女子搖搖欲墜，狀甚驚人，鄰居在樓下呼喊女子也不回應；消防人員到場採用雙節梯、高空救援器材及繩索等方式，小心翼翼把女子成功救下，送醫進行心理安撫治療。

這名賴姓女子年僅27歲，無任何病史，消防人員今天上午近11時獲報，與賴女溝通約半小時，從中得知該女子疑因父親喝了酒之後與哥哥吵架，讓她感到害怕，爬出窗外，躲在2樓陽台的遮雨棚，不願下來。

現場指揮官考量遮雨棚搖搖欲墜，且穩定性不佳，為避免女子墜落風險，與緊急救護人員及高空救助人員密切合作，利用合適繩索架設及高空救援器材，展開安全救援行動，成功協助女子攀爬回到屋內。

女子獲救後，立即由救護人員進行生命徵象評估，同時提供必要的心理支持及處置，隨後由宜蘭91車送往醫院接受醫療照顧。縣消防局表示，這次救援行動充分展現救援專業技能及高空救援器材的實用價值，呼籲民眾面臨困境時若有需要，請盡早尋求醫療相關單位協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

宜蘭一名27歲女子坐在2樓狹窄的遮雨棚，搖搖欲墜，消防救護人員趕到現場，把女子救下。圖／消防局提供
宜蘭一名27歲女子坐在2樓狹窄的遮雨棚，搖搖欲墜，消防救護人員趕到現場，把女子救下。圖／消防局提供
看起來超嚇人的。宜蘭一名27歲女子坐在2樓狹窄的遮雨棚，搖搖欲墜，消防救護人員趕到現場，把女子安全救下。圖／消防局提供
看起來超嚇人的。宜蘭一名27歲女子坐在2樓狹窄的遮雨棚，搖搖欲墜，消防救護人員趕到現場，把女子安全救下。圖／消防局提供

宜蘭 鄰居

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