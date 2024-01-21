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偷渡來台17年打零工度日 陸女謊報身分稱「老很多」被警識破

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

大陸籍魏姓女子偷渡來台17年，上月在打零工工地的同事汽車上被警方盤查，她謊報男友前妻身分，以「老很多」解釋長相與照片差異，卻說錯戶籍地被識破，警詢後依入出國及移民法、兩岸人民關係條例解送移民署收容。

警方調查，56歲魏姓女子早年嫁來台，育有1子，未取得中華民國籍，離婚後被遣返大陸，2006年偷渡來台，長年在台生活，打零工為生，並結交男友。

魏上月19日在福山街、大坑街口一處工地打工，晚間7點多下班後，在工地一名男同事的汽車上聊天，員警巡經發現該車停放路旁未熄火，上前盤查，她謊報男友前妻身分證字號，員警發現長相與照片相差甚遠追問，她稱生活辛苦，外貌蒼老許多。

員警見她神色緊張、支吾其詞，持續追問，她說錯戶籍地，後來坦承冒用身分，稱06年坐船從福建省偷渡至馬祖轉往基隆市。警方將她帶回南港警分局舊莊派出所詢問，解送移民署台北市專勤隊按捺指紋確認身分後收容。

大陸籍魏姓女子偷渡來台17年，被警方盤查時謊報男友前妻身分卻說錯戶籍地，警詢後解送移民署收容。記者李奕昕／翻攝
大陸籍魏姓女子偷渡來台17年，被警方盤查時謊報男友前妻身分卻說錯戶籍地，警詢後解送移民署收容。記者李奕昕／翻攝

移民署 男友 偷渡 身分證

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