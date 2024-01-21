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深夜共乘微型電動二輪車逆向行駛 2移工遭超速汽車撞死
兩名印尼移工今天凌晨共乘微型電動二輪車，逆向行駛彰化縣伸港鄉興工路，遭由曾姓男子超速駕駛的自小客車撞及，兩移工均送醫不治，警方調查後，依過失致死罪嫌將曾男移送法辦。
警方調查，印尼籍移工阿冰(男、30歲)駕駛微型電動二輪車，載著同是印尼籍的佑加(男、27歲)，今天凌晨0時39分許，逆向行駛至彰化縣伸港鄉興工路66號前時，當時46歲曾姓男子駕駛自小客車沿興工路西往東方向直行，雙方發生碰撞，微型電動二輪車車頭全毀，並起火燃燒。
消防局據報派遣救護車到現場，分別將受重傷的兩名移工，送往彰濱秀傳及彰化秀傳醫院救治，經急救後仍然不治。
警方指出，兩名車禍身亡的移工，當時均未戴安全帽，尚未檢測是否有酒駕；肇事曾姓男子右手挫傷，所駕自小客車頭損毀，酒測值0。
警方調查，兩移工共乘的微型電動二輪車違規逆向行駛，曾姓男子所駕自小客車，肇事時的車速是94.88公里，而此一路段限速是40公里，已違規超速，警方詢後，將曾男依過失致死罪嫌移送法辦。
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